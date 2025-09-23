Rareș Hopincă, despre incendiul din Sectorul 2: Nu există pericol de extindere a focului

„Nu există pericol de extindere a focului către locuințe sau către alte facilități economice. În al doilea rând, există un fum care este extrem de dens, degajat de incendiu și care este purtat de vânt către direcția vest sud-vest. Asta înseamnă că, inclusiv în centrul Bucureștiului, va fi resimțit acest miros înecăcios de fum. Repet, este doar fum, nu este pericol de extindere a flăcării”, a transmis Hopină, marți seară, la Digi24.

Edilul Sectorului 2 a precizat că pompierii intervin la fața locului și că riscul de propagare a incendiului către un depozit din proximitate a fost eliminat. „Pompierii sunt la fața locului, coordonează intervenția, oferim sprijin și sperăm ca, în cel mai scurt timp, incendiul să fie lichidat (…) Știm că arde la momentul de față depozitul de carne, în primul rând, cu risc de extindere care, între timp, a fost lichidat către depozitul de apă”, a mai transmis edilul.

El a subliniat că depozitul de carne funcționa legal, cu toate documentele în regulă, însă situația va fi verificată în continuare: „Vom verifica sub aspectul legalității documentelor, dar din informațiile pe care le avem până la acest moment, acea facilitate funcționează în legalitate cu toate documentele necesare”, spune Hopincă.

Privind gradul de poluare, primarul a spus: „Suntem în contact permanent cu Agenția pentru Protecția Mediului, se monitorizează inclusiv calitatea aerului și Agenția va ieși cu communicate explicite asupra valorilor înregistrate”.

Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2, zona Șoseaua Pantelimon. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert.