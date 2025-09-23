Incendiu cu degajări mari de fum în Sectorul 2: Patru sectoare ale Capitalei, sub mesaj RO-Alert

UPDATE 22:25 Peste 20 de autospeciale de pompieri intervin marți seara pentru a stinge incendiul izbucnit la o hală de refrigerare pe Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Din cauza fumului dens, a fost emis, de curând, un nou mesaj Ro-Alert, în prezent fiind averizare pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5.

„A fost emis un nou mesaj Ro-Alert în sectoarele 2-3-4-5”, transmite ISU BIF.

Recomandările Primăriei Sectorului 2

Potrivit Primăriei Sectorului 2, incendiul s-a produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig) și se înregistrează degajări semnificative de fum. Reprezentanții Primăriei le recomandă cetățenilor să mențină ferestrele și ușile închise, să limiteze deplasările în zona afectată, să apeleze imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență. Bucureștenii trebuie să rămână calmi și să acționeze cu prudență, spun reprezentanții Primăriei Sectorului 2. „Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate”, arată Primăria Sectorului 2.

UPDATE 22:00 Pompierii au transmis patru mesaje RO-Alert marți seara din cauza incendiului de pe Șoseaua Pantelimon, trei dintre ele vizând Sectorul 2, iar unul care vizează Sectorul 3.

UPDATE: Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, Autospeciala cu roboți.

ISU BIF arată că hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta.

Ca urmare a degării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 km.

Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care pompierii le solicită locatarilor să închidă ușile și ferestrel, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri.

Știrea inițială: Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2, zona Șoseaua Pantelimon.

Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert.

Au fost alertate 10 autospeciale de stingere.