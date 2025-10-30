Prima pagină » Social » Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2 al Capitalei: Risc de propagare a flăcărilor

Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2 al Capitalei: Risc de propagare a flăcărilor

Un incendiu de proporții a izbucnit joi dimineață la o locuință situată pe Intrarea Mieilor, în Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările s-au extins rapid, existând pericolul de propagare la o clădire învecinată.
Gabriel Pecheanu
30 oct. 2025, 09:14, Social

Pompierii bucureșteni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă cu regim de înălțime parter, etaj și pod, pe Intrarea Mieilor, în Sectorul 2 al municipiului București.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând posibilități de propagare la o clădire aflată în imediata vecinătate.

La fața locului au fost trimise nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Până în acest moment, șase persoane au fost evacuate.

Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței.