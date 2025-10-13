Pinot Noir-ul japonez suferă din cauza vremii extreme

Temperaturile mai blânde din insula nordică Hokkaido au permis cultivarea Pinot Noir-ului, un soi nobil și pretențios, asociat tradițional cu regiunile reci din Franța. Considerat un succes neașteptat al viticulturii moderne, Pinot Noir-ul japonez din orașul Yoichi, situat pe această insulă, trece însă printr-o perioadă dificilă. Ceea ce cândva era un climat ideal pentru strugurii sensibili s-a transformat, treptat, într-un mediu instabil, cu veri tot mai calde și ploi abundente în timpul recoltării.

Potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei, citată de Reuters, vara 2025 a fost cea mai călduroasă din istorie, cu o medie de 22,1°C între iunie și august – cu 3°C peste media ultimelor decenii.

500 de dolari o sticlă de Pinot Noir de Yoiki

„Este ca un montagne russe. Chiar când am crezut că am ajuns la temperaturile din Burgundia, anul acesta ne-am apropiat de cele din Bordeaux”, a explicat proprietarul cramei Domaine Takahiko, Takahiko Soga, care a pus Yoichi pe harta vinurilor de top.

În 2017, vinul Nana-Tsu-Mori Pinot Noir produs de crama Domaine Takahiko a fost inclus în meniul celebrului restaurant Noma din Copenhaga, unul dintre cele mai apreciate din lume. O sticlă care costa odinioară 30 de dolari se vinde astăzi în Japonia cu peste 500.

Căldura și ploile, dușmanii soiului sensibil

Pinot Noir-ul, cunoscut pentru sensibilitatea sa la variațiile climatice, se coace acum prea repede, acumulând prea mult zahăr și pierzând aciditatea esențială pentru echilibrul vinului. Iar ploile de toamnă agravează problema: boabele crapă și putrezesc înainte de recoltare.

„În toamna aceasta, ne-a luat o veșnicie să culegem pentru că a trebuit să îndepărtăm fiecare boabă afectată, una câte una”, a relatat unul dintre primii fermieri din zonă ce au plantat Pinot Noir.

Pe lângă căldura excesivă și umiditatea ridicată, fermierii se confruntă cu un nou inamic: păsările. Odată cu scăderea resurselor naturale din pădurile din apropiere, stoluri tot mai mari se îndreaptă spre vii, distrugând recoltele: „Sunetul petardelor folosite pentru a le speria este acum nelipsit în Yoichi”.

Conform datelor Indexului Winkler, care măsoară cantitatea de căldură acumulată în timpul sezonului de vegetație, Yoichi a trecut, din 2023 până în prezent, din categoria rece în categoria moderată, mai potrivită pentru soiuri robuste ca Merlot sau Cabernet Sauvignon decât pentru Pinot Noir.

Adaptare prin colaborare

Primarul Keisuke Saito a semnat un „acord al vinului” cu comuna franceză Gevrey-Chambertin din Burgundia, pentru a face schimb de experiență privind adaptarea podgoriilor la noile realități climatice.

La rândul său, Domaine Takahiko a construit o pivniță subterană cu 100 de butoaie, pentru a proteja vinul de variațiile de temperatură și umiditate. Fără să renunțe încă la pasiunea pentru Pinot Noir, fermierii testează și noi soiuri mai rezistente: „Varietăți ca Merlot sau Syrah ar putea fi viitorul nostru”.

Un avertisment și pentru viticultorii români

Pentru producătorii de vin din România, mai ales cei din Transilvania și Dealu Mare, povestea din Yoichi este o lecție de adaptare. Pinot Noir-ul românesc, la rândul lui dependent de climatul răcoros, ar putea fi afectat în anii următori de aceleași tendințe: veri mai lungi și mai fierbinți, ploi bruște în septembrie și o presiune crescută a bolilor viței de vie.

Studiile climatice recente arată că mai multe regiuni viticole din România experimentează creșteri ale temperaturilor și modificări ale distribuției precipitațiilor, ceea ce pune presiune asupra viei și calității strugurilor. Și, la fel ca japonezii, viticultorii români ar putea fi nevoiți să-și regândească strategiile – de la infrastructura de depozitare până la alegerea soiurilor.