Invazie de ploșnițe și temeri privind lipsa căldurii la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”

Problemele au început la începutul lunii octombrie, când mai mulți studenți au semnalat prezența ploșnițelor în corpul vechi al facultății. Insectele au fost fotografiate în amfiteatre și săli de atelier în care, cu o zi înainte, se aflau sute de studenți.

„Ne-a fost transmis pe grupul de an că s-au găsit ploșnițe într-o sală din corpul vechi al facultății, iar apoi și în alte săli. Am cerut mutarea orelor online până se rezolvă problema, însă nu am fost băgați în seamă. Doar un curs s-a ținut online, la decizia profesorului”, a declarat un student pentru MEDIAFAX.

Nemulțumiți, studenții au lansat o petiție adresată conducerii universității, în care solicită o intervenție completă de dezinsecție, realizată în mai multe etape, la intervale de două săptămâni, conform recomandărilor specialiștilor.

În document, aceștia avertizează că insectele s-ar fi răspândit deja și în locuințele personale ale unor colegi.

„Plosnițele de pat sunt dăunători invazivi, dificil de eliminat, care pot provoca reacții alergice și disconfort fizic și psihologic. Solicităm o intervenție generală, nu doar punctuală”, se arată în petiția semnată de zeci de studenți.

Două comunicate oficiale

Conducerea UAUIM a transmis două comunicate oficiale, duminică, 12 octombrie, în care confirmă efectuarea unei inspecții generale și anunță o dezinsecție completă a întregii instituții.

„Nu au fost identificate insecte vii în spațiile UAUIM. Pentru prevenirea oricărui risc, Consiliul de Administrație a decis realizarea unei dezinsecții generale a întregii universități. Procedura a demarat imediat și este în desfășurare”, se arăta în comunicatul emis de universitate.

Reprezentanții instituției au precizat pentru MEDIAFAX că primele semnalări au venit pe 6 octombrie, iar în ziua următoare s-a intervenit în sălile afectate.

„Vineri s-a făcut rapelul, iar după noi sesizări am decis o dezinsecție generală. Urmează un nou tratament în zilele următoare”, au declarat surse din conducerea UAUIM.

Reprezentanții companiei care s-a ocupat de tratamente au confirmat că au fost efectuate două intervenții împotriva ploșnițelor, în sălile în care s-au constatat infestări, iar duminică s-a făcut o dezinsecție generală, de această dată împotriva gândacilor.

„După efectuarea inspecției nu s-au constatat urme de ploșnițe, ci doar de gândaci. Este în regulă pentru studenți să meargă la facultate, s-a aerisit bine”, au transmis aceștia.

Universitățile nu au obligația legală de a notifica DSP

Contactată de MEDIAFAX, Cristina Pelin, director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, a explicat că universitățile nu au obligația legală de a notifica DSP în astfel de cazuri.

„Nu este obligatoriu să fie anunțat DSP. Aceste măsuri trebuie să le ia universitatea, care are oricum contract cu o firmă de DDD. Important e să facă tratamentele cât mai des”, a precizat aceasta.

Întrebată despre lipsa căldurii semnalată de studenți, Pelin a spus că este posibil să fie o defecțiune temporară: „Poate e o defecțiune acolo… Momentan noi am fost anunțați doar de ploșnițe”.

Pe lângă problema ploșnițelor, studenții se tem că vor începe o nouă iarnă în frig.

„Ni s-a spus că nu au buget să încălzească facultatea pe timpul iernii, dar nici anul trecut nu am avut căldură. Stăteam cu orele în frig ca să lucrăm la proiecte”, a declarat un alt student.

Conducerea universității respinge acuzațiile

„Toate sălile sunt încălzite, este cald în universitate. Există o discuție de principiu privind posibila organizare a unor activități online pentru a reduce consumul, dar nu se pune problema lipsei căldurii”, a declarat pentru MEDIAFAX Lorin Niculae, prorector „Parteneriat academic, comunicare și internaționalizare”.

Potrivit specialiștilor, în cazul unei infestări cu ploșnițe, este necesară o intervenție profesională în mai multe etape, cu tratamente repetate la intervale de 10-14 zile, pentru a elimina ouăle care eclozează ulterior.

În paralel, studenții cer universității mai multă transparență și implicare:

„Ne dorim un mediu sigur și igienic, în care să putem învăța fără teamă. Sănătatea noastră trebuie să fie prioritară”, au transmis aceștia.

Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” se află acum într-un proces amplu de igienizare, în timp ce studenții așteaptă ca promisiunile conducerii privind siguranța și condițiile de studiu să devină realitate.