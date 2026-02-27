Ploom AURA: parcursul unui brand global de tutun încălzit

Ploom AURA a deschis un nou capitol pentru un brand care îmbină designul, experiența și atenția la detalii într-un produs gândit pentru stilul de viață al fumătorilor adulți. Lansat mai întâi în Japonia, într-o piață extrem de competitivă, Ploom a evoluat de la primele 3 generații de dispozitive pentru tutun de încălzit la Ploom AURA, dispozitiv gândit să răspundă unor așteptări tot mai sofisticate ale consumatorilor adulți în materie de gust, simplitate și consistență.

În piețe precum Japonia, Ploom AURA a fost introdus ca cea mai rafinată exprimare a portofoliului Ploom: un dispozitiv construit în jurul tehnologiei, care încălzește tutunul astfel încât gustul este mai stabil, nu implică fum, iar experiența este mai discretă. La nivel global, Ploom este una dintre piesele centrale din strategia JTI pentru produsele cu potențial de risc redus, categorie în care grupul și-a asumat, în planul său de business, o creștere de aproximativ 2,5 ori a veniturilor până în 2026, comparativ cu 2023.

Motivul pentru care România apare în această poveste nu este întâmplător. Țara este, de peste trei decenii, una dintre piețele relevante pentru JTI, atât ca prezență comercială, cât și ca bază industrială. Fabrica JTI exportă circa 75% din producție în peste 70 de țări din toată lumea, iar relocarea ei într-o nouă unitate, consolidează rolul României ca hub de producție și export pentru grupul JT.

Lansarea Ploom AURA aici vine într-un context mai larg de creștere a amprentei companiei pe plan local. Hubul global de IT al JTI din București, unul dintre cele șase centre tehnologice ale companiei la nivel mondial, s-a extins deja de la aproximativ 140 de specialiști la începutul lui 2025 la 170, cu planuri de a depăși 200 de angajați în perioada următoare. Acest centru oferă suport tehnologic pentru zeci de fabrici, centre de cercetare și echipe comerciale din întreaga lume. inclusiv pentru platformele și serviciile care susțin produse precum Ploom AURA.

Pentru consumatorii adulți din România, Ploom AURA înseamnă acces la un produs deja testat și rafinat în Japonia, o piață cu standarde foarte ridicate. Dispozitivul este disponibil online, pe ploom.ro, în mai multe insule dedicate din centre comerciale din întreaga țară și într-o selecție de magazine partenere. Mai mult, multiple game de rezerve cu tutun de încălzit și accesorii dedicate completează univerul Ploom AURA.

În același timp, pentru JTI, România nu este doar locul unde se lansează un nou produs, ci parte dintr-un traseu global în care inovația este susținută de investiții industriale, tehnologice și comerciale. De la laboratoarele din Japonia până la fabrica și hubul IT de lângă București, Ploom AURA este rezultatul unei strategii care îmbină cercetarea, infrastructura și adaptarea la specificul local al fiecărei piețe.

PRODUSUL NU ESTE LIPSIT DE RISCURI ȘI CAUZEAZĂ DEPENDENȚĂ. 18+ DESTINAT ADULȚILOR CONSUMATORI EXISTENȚI DE PRODUSE CU NICOTINĂ.