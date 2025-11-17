„Poarta Raiului” există și în realitate. Primarul comunei: Locuitorii să simtă faptul că tindem toți spre Rai

„Poarta Raiului” există acum și în realitate. Realizată în totalitate din lemn, aceasta a fost numită „Poarta Raiului” de către Primăria Horodnic de Sus, comună situată în județul Suceava.

Ea se află la una dintre intrările în comună, din sensul giratoriu de pe DN 17 A, între Rădăuți și Marginea.

Stilul în care poarta a fost construită este unul tradițional, cu o structură din lemn de brad și este acoperită cu draniță. În plus, are opt stâlpi de 4,5 metri și este decorată cu mai multe elementele religioase, realizate din mozaic.

Povestea din spatele numelui

Povestea numelui acestei porți are la bază tema scripturistică, după afirmațiile primarului comunei, Valentin Luța.

„Am denumit-o „Poarta Raiului” din două motive. În primul rând, pentru că atât pentru mine, cât și pentru administrația locală, comuna Horodnic de Sus este raiul și ne dorim ca cei care locuiesc în această comună să simtă faptul că tindem toți spre Rai. (…) Cel de-al doilea aspect este legat de ceea ce am realizat pe cele două ocnițe, adică pe porțile laterale, din dreapta și din stânga porții. Pe partea din stânga, la intrare, este reprezentată Fecioara Maria, Maica Domnului, pe partea dreaptă este reprezentat Sf. Ioan Botezătorul, iar în mijloc este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos cu mesajul „Eu sunt calea, adevărul și viața”. Această scenă practic reprezintă, conform Scripturii, personajele care vor realiza Judecata de Apoi, unde Mântuitorul va fi în centru, pe tronul Slavei, iar în stânga și în dreapta Sa va fi Maica Domnului, respectiv Sf. Ioan Botezătorul care va judeca toate semințiile pământului”, a explicat primarul comunei Horodnic de Sus, potrivit Monitorul de Suceava.

Edilul comunei mai plănuiește și alte amenajări în zona „Porții Raiului”: o piață permanentă cu program zilnic pentru promovarea produselor locale, o zonă de agrement pentru copii, dar și spații verzi.

Primarul comunei are un mesaj și pentru cei care l-ar putea critica pentru numele porții.

„Mintea strâmbă vede și lucrurile drepte strâmb, iar mintea dreaptă le vede și pe cele strâmbe drepte. Nu există nici o acțiune pe Pământ care să convină tuturor, iar noi, întotdeauna, ceea ce am făcut la Horodnic de Sus am făcut cu convingerea că Dumnezeu este la cârma a tot ceea ce se întâmplă și la începutul vieții și la finalul ei”, a mai spus primarul Valentin Luța.