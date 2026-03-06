Prima pagină » Social » Premieră în România: prima condamnare la închisoare pentru agresarea unui cadru medical

Premieră în România: prima condamnare la închisoare pentru agresarea unui cadru medical

Judecătoria Fetești a condamnat un bărbat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru agresarea unui medic aflat în timpul serviciului. Decizia, pronunțată la 4 martie 2026, este considerată una dintre primele condamnări la închisoare din România pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe împotriva unui cadru medical, prevăzută de legislația sanitară. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Premieră în România: prima condamnare la închisoare pentru agresarea unui cadru medical
Foto: Mediafax foto
Victor Dan Stephanovici
06 mart. 2026, 11:03, Social

Potrivit hotărârii pronunțate de Judecătoria Fetești, inculpatul Banu Spartacus a fost condamnat la  2 ani de închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe împotriva unui cadru medical și la 1 an și 3 luni de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Instanța a stabilit că faptele au fost comise în concurs real de infracțiuni, iar pedeapsa finală rezultantă este de 2 ani și 5 luni de închisoare. Aceasta urmează să fie executată în regim de detenție. Mandatul de executare va fi emis după rămânerea definitivă a hotărârii.

Despăgubiri de peste 120.000 de lei pentru medicul agresat

În același dosar, instanța a admis acțiunea civilă formulată de medicul agresat, Constandache Emilia-Ioana, obligând inculpatul să plătească 20.000,60 lei daune materiale și 100.000 lei daune morale. De asemenea, acesta trebuie să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Incidentul a avut loc în august 2022, la Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Fetești, unde medicul era de gardă în camera de urgență.

Potrivit anchetatorilor, pacientul a devenit violent în timpul consultației și a lovit medicul cu pumnii în zona feței, provocându-i leziuni care au necesitat 14 – 16 zile de îngrijiri medicale. Ulterior, medicul a fost transferat la Spitalul Județean Constanța pentru tratament.

Legea prevede pedepse mai dure pentru agresarea personalului medical

Infracțiunea de lovire sau violență împotriva unui cadru medical este prevăzută în articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care sancționează agresiunile asupra medicilor, asistenților sau altor angajați din sistemul medical aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Cazul de la Fetești vine într-un context în care organizațiile profesionale din sănătate avertizează de mai mulți ani asupra numărului tot mai mare de agresiuni asupra personalului medical din spitale și unități de urgență.

Hotărârea instanței reprezintă un semnal important privind aplicarea legii în astfel de situații, decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Gandul
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Rețetă ciorbă de primăvară cu „limba mielului” | Ciorba care face perfect tranziția spre sezonul cald
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor