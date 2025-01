Premieră la Zoo Braşov: Lei de mare californieni, foci şi pinguini Humboldt

Adăposturile create pentru aceste specii sunt şi ele unice în România şi includ atât zone de uscat, cât şi bazine cu apă sărată de aproximativ 3.400 metri cubi, fiind concepute, împreună cu specialişti internaţionali, pentru a recrea mediul natural al fiecărei specii.

„În premieră în România, Grădina Zoologică de la Braşov îşi aşteaptă vizitatorii pentru a le prezenta cei 9 pinguini, cei 4 lei de mare şi cele două foci. Pentru a le crea cele mai bune condiţii, am realizat spaţii conforme standardelor acceptate la nivel european şi internaţional. Vorbim de o investiţie de 23 de milioane de lei, pe care am pornit-o în 2018 şi care este gata astăzi. Dincolo de ceea ce vedeţi aici, la suprafaţă, mai sunt alte două niveluri la subsol, unde este o întreagă «fabrică», cu echipamente şi instalaţii care trebuie să proceseze, să întreţină ceea ce vedem aici, pentru ca aceste animăluţe să aibă o viaţă foarte plăcută şi foarte frumoasă”, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.

Cei 4 lei de mare californieni, toţi masculi, au fost aduşi din Olanda, de la Zoo Amsterdam, şi din Germania, de la Zoo Nürenberg, şi au vârste cuprinse între 2 şi 5 ani. Tot din Germania, de la Grădina Zoologică din Augsburg, au fost aduse şi cele două foci, masculi, în vârstă de 2 şi respectiv 3 ani. Leii de mare şi focile au ajuns la Zoo Braşov la finalul luni noiembrie şi au beneficiat de o perioadă de carantină şi observaţie, timp în care au fost atent monitorizate de echipa de medici şi îngrijitori.

Pentru a facilita acomodarea lor la noul spaţiu, doi îngrijitori de la Zoo Amsterdam şi Zoo Nürenberg au fost prezenţi la Braşov.

Pinguinii Humboldt, patru femele şi cinci masculi, cu vârste cuprinse între 2 şi 11 ani, au fost aduşi din Franţa în 12 ianuarie şi momentan se află în perioada de carantină şi observaţie.

„Suntem singura grădină zoologică din România care are pinguini, lei de mare şi foci. Prezenţa acestora în Grădina Zoologică Braşov este o dovadă a angajamentului nostru privind protejarea şi conservarea vieţii sălbatice, precum şi un succes remarcabil al echipei noastre. Construcţia adăposturilor pentru aceste mamifere marine a fost o adevărată provocare ce a presupus lucrări complexe, unice în ţară. Adăposturile includ atât zone de uscat, cât şi bazine cu apă sărată de aproximativ 3.400 metri cubi şi au fost concepute pentru a recrea mediul lor natural. Apa din bazine este în permanent recirculată şi tratată, fiind menţinută la temperatura şi parametrii optimi fiecărei specii, asigurându-le confortul şi siguranţa necesare. Totodată, pentru a putea găzdui animalele, spaţiile au fost certificare de către specialiştii EAZA (Asociaţia Europeană a Grădinilor Zoologice şi Acvariilor). De asemenea, personalul care se ocupă de îngrijirea acestora a beneficiat de pregătire de specialitate în Ungaria, la o grădină zoologică ce adăposteşte astfel de animale, iar la finalul lunii decembrie 2024, un expert în mamifere marine, din Italia, a petrecut câteva zile la Braşov alături de colegii noştri pentru a le prezenta cele mai noi metode de îngrijire a acestora”, a declarat Alin Pînzaru, directorul Grădinii Zoologice Braşov.

Conform acestuia, în perioada următoare vor mai fi aduse 15 exemplare de pinguin, 8 masculi din Franţa şi 7 femele din Germania.

Adăpostul creat pentru cele 3 specii este format dintr-un spaţiu exterior mixt pentru foci şi lei de mare, cu 214,5 mp uscat şi un bazin cu apă cu suprafaţa de 633,15 mp, cu adâncimi de până la 5 metri.

Spaţiul interior pentru leii de mare are o suprafaţă de uscat de 42,5mp şi un bazin de 98,5 mp, cu o adâncime de 3m, precum şi o zonă de carantină cu 5,4mp de uscat şi un bazin de 15,1 mp, cu o adâncime 1,5 m.

Spaţiul interior pentru foci are o suprafaţă de uscat este 25,45 mp şi un bazin de 31,95 mp, cu o adâncime de 3 m. Zona de carantină este 6,5 mp suprafaţa de uscat şi un bazin 15,8 mp, adâncime 1,5 m.

Spaţiul exterior pentru pinguini are o suprafaţă de uscat de 409,3mp si un bazin de 204,2 mp, cu adâncimi de până la 3 m, iar cel interior are o suprafaţă de uscat de 36,6 mp şi un bazin de 36,8mp cu adâncime de 1,5m. Zona de carantină are o suprafaţă de uscat de 7,95 mp şi un bazin de 4,95mp, cu o adâncime de 0,6m.