Un bărbat a ajuns la spital după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din dieta sa

Bărbatul consultase chatbot-ul pentru a afla cum să elimine clorura de sodiu din dietă și a citit că aceasta poate fi înlocuită cu bromură.

A comandat online bromură de sodiu și a folosit-o în loc de sarea obișnuită, dezvoltând bromism – o toxicitate care poate cauza simptome neuropsihiatrice și dermatologice, informează The Independent.

La internare, pacientul manifesta paranoia crescută, halucinații auditive și vizuale, și era foarte însetat, dar paranoic în legătură cu apa oferită. Pe măsură ce starea i s-a îmbunătățit, a putut explica medicilor experimentul personal pe care îl făcuse pentru a elimina clorura din dietă.

Bărbatul a petrecut trei săptămâni în spital înainte să se simtă suficient de bine pentru externare. Autorii raportului, publicat în American College of Physicians Journals, avertizează că sistemele de inteligență artificială pot genera inexactități științifice și pot alimenta dezinformarea medicală.

OpenAI recunoaște în termenii de utilizare că rezultatele ChatGPT pot să nu fie exacte și că serviciile sale nu sunt destinate diagnosticării sau tratării afecțiunilor medicale.