Premieră medicală la Craiova: o tumoră hepatică a fost distrusă fără operație deschisă

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova au anunțat luni reușita intervenției pe care au efectuat-o la începutul lunii octombrie în Laboratorul de Endoscopie Intervențională. Procedura a fost coordonată de prof. univ. dr. Larisa Săndulescu, șefa Clinicii Medicale II, și reprezintă un pas important pentru medicina minim invazivă din Oltenia.

Vindecare confirmată imagistic

Pacientul tratat a avut o evoluție postoperatorie foarte bună, iar controlul imagistic de la o lună a confirmat absența completă a tumorii: „La numai o lună după intervenție, investigațiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii”, a comunicat SCJU Craiova, care a transmis și componența echipei medicale implicate în realizarea procedurii. Din aceasta au făcut parte medicul radiolog intervenționist Cezar Bețianu, medicul anestezist Andreea Stănculescu, rezidenții dr. Cristiana Urhuț și dr. Aida Dănilă, asistenții medicali Ionuț Troponete, Dana Necheș, Mihaela Călița. Echipa tehnică a companiei Medtronic – care a asigurat suportul pentru echipamentele utilizate în procedură – a fost formată din specialiștii Florin Stanca și Oana Arghiniei.

Tehnologia care distruge tumora din interior

Procedeul de ablație cu microunde constituie o metodă modernă de tratament al tumorilor (hepatice, renale sau pulmonare) care utilizează energie electromagnetică pentru a încălzi și distruge celulele canceroase. Printr-un ac subțire, introdus sub ghidaj imagistic, direct în tumoră, microundele generate la vârf produc temperaturi de peste 60-100°C, determinând coagularea și necrozarea țesutului afectat.

Spre deosebire de chirurgia clasică, această tehnică nu necesită incizii mari, ci doar o puncție precisă sub control ecografic sau tomografic. Pacientul se recuperează mult mai rapid – de obicei în 24 -48 de ore – iar țesutul hepatic sănătos este în mare parte păstrat, fiind esențial în cazul persoanelor cu ciroză sau funcție hepatică redusă. În plus, procedura implică un risc semnificativ mai mic de sângerare sau complicații.

Metoda este deja utilizată pe scară largă în centre medicale de top din Europa și SUA, fiind considerată una dintre cele mai precise tehnici de distrugere locală a tumorilor.

Performanță medicală la nivel național

Reușita plasează Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova printre puținele centre din România care aplică tratamente minim invazive de ultimă generație în oncologia hepatică. Medicii spun că tehnologia oferă o alternativă sigură pentru pacienții cu tumori hepatice inoperabile sau cu afecțiuni hepatice severe, pentru care chirurgia clasică nu este o opțiune.