Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat

Preoții ( ce nu sunt asigurați prin salariu), călugării și călugărițele nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate începând cu 1 septembrie 2025. Potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, aceștia vor avea acces la serviciile medicale doar dacă își plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), prin depunerea declarației unice la ANAF.

Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași, a precizat că excepțiile vor fi păstrate doar pentru persoanele cu adevărat nevoiașe, cum ar fi cele incluse în programe sociale sau care suferă de boli grave, pentru care plata contribuției este imposibilă. „Atunci când mergem la medic avem așteptarea unui act medical de calitate și a utilizării tehnologiilor avansate, însă pentru asta sunt necesare resurse financiare”, a explicat miercuri Artenie, citat de Ziarul de Iași.

Plata în două tranșe, până în mai 2026

Plata se va efectua în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026. Până la data de 1 septembrie, își păstrează statutul actual de asigurați.

Schimbarea face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, aplicat etapizat din august și septembrie 2025, care elimină o serie de excepții de la plata CASS. Printre cei care își pierd asigurarea medicală gratuită acordată automat se numără și coasigurații (soți, soții sau părinți fără venituri), care vor trebui, de asemenea, să depună declarația unică și să achite contribuția anuală calculată la nivelul a șase salarii minime brute.

Scopul oficial al măsurilor este reducerea cheltuielilor bugetare și crearea unui sistem de sănătate mai echitabil, în care toți cei care pot contribui financiar o fac, pentru a susține calitatea și accesibilitatea serviciilor medicale publice.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași, „personalul monahal deține PFA-uri prin care obține venituri din vânzarea de lumânări și din diverse slujbe religioase. Sunt venituri înregistrate, iar decizia de a-i include în categoria persoanelor care trebuie să plătească contribuția de sănătate nu a fost întâmplătoare. Măsura a venit după confirmarea unor informații privind aceste surse de câștig”.

BOR a precizat cu ceva timp în urmă că toți preoţii (clericii) îşi plătesc asigurările de sănătate. Singurele excepţii sunt acei monahi care nu au salariu sau pensie şi care beneficiază de statutul de asiguraţi gratuit. Exact ca un asistat social, dar care nu primesc de facto ajutorul social, ci exclusiv posibilitatea de asistenţă medicală minimală. În această situaţie ar exista mai puţin de 25% dintre monahi.