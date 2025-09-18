Prima strategie europeană de combatere a sărăciei, anunțată de Gabriela Firea: Promisiunile „vor deveni realitate”

Președinta Comisiei Europene a susținut la sesiunea plenară de la Strasbourg discursul său privind Starea Uniunii. Gabriela Firea a transmis printr-un mesaj pe Facebook că discursul a cuprins o serie de angajamente sociale ce pun pe primul loc cetățenii europeni, introduse datorită eforturilor depuse de social-democrații din Parlamentul European.

Printre măsurile anunțate, Gabriela Firea menționează:

Prima strategie europeană de combatere a sărăciei până în 2050 și o garanție solidă pentru copii care să-i protejeze împotriva sărăciei. Adulții și copiii din România sunt cei mai expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Un plan european privind locuințe la prețuri accesibile. Prețurile din România au crescut cu aproape jumătate, în ultimii 10 ani, din cauza creșterii costurilor la construcții. Aproape două treimi dintre tineri decid să amâne cumpărarea unei locuințe, motiv pentru care părăsesc mai târziu casa părintească, la aproximativ 28 de ani, comparativ cu cei din Finlanda sau Franța.

Un act legislativ privind locurile de muncă de calitate.

O nouă inițiativă mondială pentru reziliența în domeniul sănătății.

„În vremuri nesigure, avem nevoie de o Europă socială care nu lasă pe nimeni în urmă. Ca europarlamentar, mă voi asigura că promisiunile din discursul privind Starea Uniunii vor deveni realitate”, a transmis Gabriela Firea.