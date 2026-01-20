Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de combatere a rasismului

Strategia se bazează pe Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, se precizează într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

„În ultimii cinci ani, UE a înregistrat progrese semnificative în combaterea rasismului, în special prin abordarea barierelor create de discriminarea rasială și prin integrarea eforturilor de combatere a rasismului în toate politicile relevante ale UE. În pofida acestor progrese, cel mai recent Eurobarometru privind discriminarea arată că aproape doi din trei cetățeni consideră în continuare că discriminarea rasială este o problemă larg răspândită în țările lor”, se mai arată în comunicat.

Noua strategie vizează combaterea rasismului sub toate formele sale prin:

Asigurarea punerii în aplicare și a respectării depline a legislației UE împotriva discriminării.

Continuarea eliminării barierelor și promovarea incluziunii în educație, ocuparea forței de muncă, asistență medicală și locuințe.

Construirea de parteneriate împotriva rasismului la toate nivelurile societății.

Noua strategie va consolida punerea în aplicare a legislației existente în materie de combatere a discriminării. Aplicarea Directivei privind egalitatea rasială din 2000 va fi evaluată pentru a identifica lacunele în materie de punere în aplicare și pentru a lua în considerare sancțiuni mai severe acolo unde este necesar.