Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de combatere a rasismului

Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de combatere a rasismului

Comisia Europeană a adoptat, marți, noua Strategie a UE de combatere a rasismului. Documentul solicită o Europă fără rasism, în care persoanele să poată prospera, să poată participa pe deplin în societate și să contribuie la stabilitatea și prosperitatea acesteia.
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de combatere a rasismului
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
20 ian. 2026, 17:50, Știri externe

Strategia se bazează pe Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, se precizează într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

„În ultimii cinci ani, UE a înregistrat progrese semnificative în combaterea rasismului, în special prin abordarea barierelor create de discriminarea rasială și prin integrarea eforturilor de combatere a rasismului în toate politicile relevante ale UE. În pofida acestor progrese, cel mai recent Eurobarometru privind discriminarea arată că aproape doi din trei cetățeni consideră în continuare că discriminarea rasială este o problemă larg răspândită în țările lor”, se mai arată în comunicat.

Noua strategie vizează combaterea rasismului sub toate formele sale prin:

Asigurarea punerii în aplicare și a respectării depline a legislației UE împotriva discriminării.

Continuarea eliminării barierelor și promovarea incluziunii în educație, ocuparea forței de muncă, asistență medicală și locuințe.

Construirea de parteneriate împotriva rasismului la toate nivelurile societății.

Noua strategie va consolida punerea în aplicare a legislației existente în materie de combatere a discriminării. Aplicarea Directivei privind egalitatea rasială din 2000 va fi evaluată pentru a identifica lacunele în materie de punere în aplicare și pentru a lua în considerare sancțiuni mai severe acolo unde este necesar.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor