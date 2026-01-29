„Problema nu se oprește la achiziție”. Rogobete anunță leasingul pentru echipamente medicale

„Realitatea din spitale este clară: nevoia de tehnologie modernă este mare. Dar problema nu se oprește la achiziție. Prea des, echipamentele ajung să nu mai fie utilizabile din lipsă de service, mentenanță sau planificare pe termen lung”, spune ministrul. Potrivit acestuia, costul inacțiunii se vede direct în siguranța pacientului și în presiunea pusă pe personalul medical.

De aceea, discuția nu a fost despre „ce se cumpără”. A fost despre cum se asigură funcționarea corectă și predictibilă în timp. Au fost analizate modele care funcționează deja în alte state europene. Soluțiile testate pot fi adaptate la sistemul românesc, fără improvizații.

„În acest context, am abordat și posibilitatea utilizării leasingului pentru anumite categorii de echipamente medicale. O variantă care poate permite înlocuirea tehnologiei vechi, planificarea corectă a bugetelor și continuitate în actul medical.

Ca pas concret, am decis înființarea unui grup de lucru instituțional care să analizeze aceste opțiuni într-un cadru clar, tehnic și aplicat.

Nu putem construi performanță doar prin achiziții punctuale. Construim un sistem care funcționează prin planificare, responsabilitate și soluții sustenabile.