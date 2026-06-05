Procesiune catolică pe străzile din centrul Bucureștiului. Care este traseul

Procesiunea solemnă cu Preasfântul Sacrament se organizează pe străzile din centrul Capitalei.

Procesiunea începe la ora 15.00 de la Biserica Italiană (B-dul N. Bălcescu, nr. 28) și va continua pe traseul: Str. Dem. I. Dobrescu – Piaţa Revoluţiei – strada situată între Biserica Creţulescu şi Palatul Regal – Str. Ion Câmpineanu – Str. Luterană și se va încheia la Catedrala Sf. Iosif (Str. G-ral Berthelot, nr. 19) la ora 15.45-16.00.

La această procesiune vor participa credincioșii catolici din București și împrejurimi, însoțiți de preoții din parohiile lor și de Înalt Preasfințitul Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București.

Când procesiunea va ajunge la Catedrala Sf. Iosif se va celebra Sfânta Liturghie solemnă.

Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului încheie, în Biserica Romano-Catolică, ciclul sărbătorilor de după Paşti

Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului, prin care este celebrat într-un mod deosebit Misterul Euharistiei (al Sfintei Împărtăşanii), încheie, în Biserica Romano-Catolică, ciclul sărbătorilor de după Paşti. Aceasta datează din secolul al XIII-lea, fiind introdusă mai întâi în dieceza de Liège (Belgia) şi extinsă apoi în Olanda şi vestul Germaniei. În 1264, Papa Urban al IV-lea (care fusese arhidiacon la Liège), a fixat Sărbătoarea Trupului lui Cristos pentru întreaga Biserică Romano-Catolică, încredinţându-i Sfântului Toma de Aquino alcătuirea textelor liturgice corespunzătoare.

Fastul sărbătorii a fost sporit mai apoi de introducerea procesiunii, atestată deja în 1279, la Köln (Germania). Aceasta a devenit un eveniment important în multe oraşe, desfăşurându-se cu participarea suveranilor, nobililor, înalţilor funcţionari şi a membrilor breslelor.

Obiceiul de a arunca petale de flori pe drumul pe care trece procesiunea se păstrează până în prezent.