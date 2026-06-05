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Procesiune catolică pe străzile din centrul Bucureștiului. Care este traseul

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București organizează duminică o procesiune cu ocazia Solemnității „Trupul și Sângele Domnului”, sărbătoare care în calendarul romano-catolic celebrează în mod deosebit Taina Sfintei Euharistii (Împărtășanii).
Procesiune catolică pe străzile din centrul Bucureștiului. Care este traseul
Laura Buciu
05 iun. 2026, 09:38, Social
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Procesiunea solemnă cu Preasfântul Sacrament se organizează pe străzile din centrul Capitalei.

Procesiunea începe la ora 15.00 de la Biserica Italiană (B-dul N. Bălcescu, nr. 28) și va continua pe traseul: Str. Dem. I. Dobrescu – Piaţa Revoluţiei – strada situată între Biserica Creţulescu şi Palatul Regal – Str. Ion Câmpineanu – Str. Luterană și se va încheia la Catedrala Sf. Iosif (Str. G-ral Berthelot, nr. 19) la ora 15.45-16.00.

La această procesiune vor participa credincioșii catolici din București și împrejurimi, însoțiți de preoții din parohiile lor și de Înalt Preasfințitul Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București.

Când procesiunea va ajunge la Catedrala Sf. Iosif se va celebra Sfânta Liturghie solemnă.

Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului încheie, în Biserica Romano-Catolică, ciclul sărbătorilor de după Paşti

Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului, prin care este celebrat într-un mod deosebit Misterul Euharistiei (al Sfintei Împărtăşanii), încheie, în Biserica Romano-Catolică, ciclul sărbătorilor de după Paşti. Aceasta datează din secolul al XIII-lea, fiind introdusă mai întâi în dieceza de Liège (Belgia) şi extinsă apoi în Olanda şi vestul Germaniei. În 1264, Papa Urban al IV-lea (care fusese arhidiacon la Liège), a fixat Sărbătoarea Trupului lui Cristos pentru întreaga Biserică Romano-Catolică, încredinţându-i Sfântului Toma de Aquino alcătuirea textelor liturgice corespunzătoare.

Fastul sărbătorii a fost sporit mai apoi de introducerea procesiunii, atestată deja în 1279, la Köln (Germania). Aceasta a devenit un eveniment important în multe oraşe, desfăşurându-se cu participarea suveranilor, nobililor, înalţilor funcţionari şi a membrilor breslelor.

Obiceiul de a arunca petale de flori pe drumul pe care trece procesiunea se păstrează până în prezent.

 

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