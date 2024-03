Proiectul în care Marcel Ciolacu nu „cântă” pe aceeaşi voce cu Nicolae Ciucă

Proiectul Centura Verde Bucureşti-Ilfov a trecut şi de ultima comisie, cea pentru Agricultură, dar până ca legea pentru protejarea pădurilor din Capitală şi din împrejurim să capete formă, o cale lungă a rămas de străbătut.

Iniţiatorul Alex Găvan a făcut un rezumat al situaţiei. Proiectul a trecut de comisii, dar nu s-a calificat pentru a merge în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Memorandumul conţine proiectul de lege şi soluţii la poluarea din Bucureşti şi Ilfov, cât şi din alte oraşe ale ţării, iar singura semnătură lipsă este cea a lui Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. În schimb, partenerul său de Coaliţie, Nicolae Ciucă - şeful liberalilor, îl susţine.

De asemenea, Klaus Iohannis susţine proiectul, care are girul Administraţiei Prezidenţiale.

„Deşi nu am obţinut exact ceea ce ne-am dorit, adică votarea pozitivă a proiectului de lege şi trimiterea sa către plenul Camerei Deputaţilor, forul decizional, cred că am obţinut maximum posibil dat fiind contextul, astfel încât următoarea dată să trecem cu succes şi de această etapă.

„Până acum, la comisiile anterioare din Camera Deputaţilor am obţinut de fiecare dată unanimitate. De asemenea, în prealabil, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de către Senat şi tot cu unanimitate a trecut de comisiile specifice ale acestuia.



Dezbaterea care a avut loc a fost una necesară, fiind condusă într-un mod benefic şi aducându-şi aportul la ea deputatul PSD Adrian Chesnoiu, preşedintele comisiei.



La susţinere au venit Ministerul Mediului, prin secretarul de stat Bogdan Balaniscu (de asemenea, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, este co-iniţiator al proiectului), Primăria Municipiului Bucureşti, prin Green City Manager-ul Bogdan Suditu, fostul Ministru al Mediului Tánczos Barna, de asemenea co-iniţiator al proiectului şi profesorul universitar (de specialitate) Laura Bouriaud. Deşi, în ultimul moment, nu a mai putut ajunge, Preşedintele Consiliul Judetean Ilfov, Hubert Thuma, este alături şi susţine proiectul.



De asemenea, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde are sprijinul Administraţiei Prezidenţiale.



PNL, UDMR şi Partidul REPER susţin în mod oficial proiectul în forma co-creată de noi împreună cu Ministerul Mediului. După un an întreg de muncă continuă, suntem la un pas de a avea Centura Verde.



După ultimele discuţii, am încredere că şi PSD va asculta vocea comunităţii din capitală şi din Ilfov şi, în final, atât la această ultimă comisie cât şi în plen, va vota pentru. Noi suntem aici în continuare pentru a răspunde oricăror nelămuriri sau îngrijorări ar avea.



Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, reunind sub umbrela sa peste 150 de organizaţii şi persoane publice, face iarăşi apel la Preşedintele Partidul Social Democrat , Marcel Ciolacu şi îl invită (constant, încă de acum jumătate de an) să se alăture şi să semneze Memorandum-ul pentru Aer Curat, Sănătate şi Viitor, PSD fiind singurul partid nesemnatar. Anterior, memorandum-ul a fost semnat şi de preşedinţii de partide Nicolae Ionel Ciucă, Cătălin Drulă, Kelemen Hunor, Dragoş Pîslaru şi Ramona Strugariu, cât şi de Nicuşor Dan şi Hubert Thuma.



Memorandum-ul în şapte puncte, conţine proiectul de lege şi soluţii la poluarea din Bucureşti şi Ilfov, cât şi din alte oraşe ale ţării.

Centura Verde Bucureşti-Ilfov are nevoie de susţinători asumaţi care să o transforme în realitate. Iar asta presupune “deschiderea ochilor” tuturor factorilor de decizie relevanţi, actuali sau potenţiali, indiferent de partidul din care ei fac parte şi înţelegerea lor profundă asupra faptului că trebuie să îşi dea mâna pentru realizarea acestui proiect de sănătate publică”, scrie Alex Găvan pe Facebook.