Protest în Capitală de Ziua Internațională a Animalelor: Peste 70 de ONG-uri din toată țara vor participa / Ce măsuri cer autorităților

Peste 70 de ONG-uri pentru protecția animalelor, dar și iubitori de animale vor participa duminică la un protest organizat în Capitală, de Ziua Internațională a Animalelor.

Participanții la manifestație se vor aduna în fața Teatrului Național începând cu ora 14:00, iar la ora 15:00 vor porni în marș spre Piața Victoriei.

Protestul va continua în fața Guvernului României până în jurul orelor 19:30-20:00.

„Pe 4 octombrie, de Ziua Mondială a Animalelor, ne unim într-o singură voce! Oameni și asociații, împreună pentru animale! Pe 4 octombrie, la București, ne reunim pentru a arăta că protecția animalelor nu este doar responsabilitatea câtorva organizații, ci o cauză care ne privește pe toți. Venim din orașe diferite, de la sute de kilometri distanță, dar ne unește aceeași dorință: să vedem schimbări reale în modul în care sunt tratate animalele în România”, se arată într-un mesaj publicat de Federația Împreună pentru Animale pe Facebook.

Ce măsuri cer ONG-urile din partea autorităților

Organizatorii reclamă modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, dar și problemele privind animalele de fermă și cele sălbatice.

„Este timpul să întrebăm autoritățile când va avea România o protecția animalelor reală? Vrem să știm ce au înțeles autoritățile, după atâția ani, din gestionarea câinilor fără stăpân. Ce au rezolvat prin uciderea a 99.512 de câini fără stăpân doar în ultimii 5 ani? Au dispărut câinii abandonați de pe străzi? A dispărut abandonul? Sau continuăm să repetăm aceeași abordare, în timp ce cauzele rămân nerezolvate? Să întrebăm autoritățile de ce, după atâția ani, prevenția continuă să lipsească din politicile privind protecția și gestionarea animalelor, indiferent de specie”, se arată în pagina evenimentului pe rețelele sociale.

„Vom cere răspunsuri. Vom cere responsabilitate. Vom cere prevenție și măsuri reale pentru protecția animalelor. Pe 4 octombrie 2026, animalele au nevoie ca noi să fim vocea lor”, mai transmit organizatorii.