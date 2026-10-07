Protest la Kiev. Locuitorii unui cartier vor să stea în frig la iarnă pentru a salva o mică pădure

Locuitorii din Teremky, un cartier din sud-vestul Kievului, cer Primăriei să nu distrugă spațiul verde, potrivit The Kyiv Independent. Protestatarii nu se opun proiectului în sine, însă contestă ceea ce ei consideră a fi o distrugere inutilă a spațiului verde pentru construcția conductei.

Teremky este unul dintre cele mai afectate cartiere de bombardamentele rusești. Noua conductă a sistemului de termoficare ar trebui să alimenteze cartierul pe perioada iernii. Protestul a început de mai mut timp.

Protestul a degenerat

Intervenția violentă a agenților de securitate municipali a dus la rănirea unor protestatari și a radicalizat protestul. Acum, oamenii nu mai cer doar salvarea fâșiei de pădure veche de 100 de ani ci și răspunsuri despre ceea ce ei numesc gestionarea deficitară din partea administrației orașului.

„Suntem pregătiți să luptăm. Nu doar împotriva inamicului din afara țării. Suntem pregătiți să luptăm împotriva nedreptății”, a transmis o tânără protestatară.

Ce spun autoritățile despre proiect

Proiectul conductei de termoficare din Teremky a fost prezentat ca o soluție pentru a ajuta capitala să treacă peste o nouă iarnă grea. Experții militari cred că urmează noi atacuri rusești asupra rețelei energetice și a altor elemente de infrastructură critică.

Administrația orașului susține că proiectul vizează asigurarea unei surse de încălzire de rezervă pentru peste 200 de clădiri dintr-un cartier puternic afectat de loviturile rusești. Planurile inițiale de construcție prevedeau tăierea a sute de copaci, dintre care unii au peste o sută de ani.

Conform sursei media citate, faptul că proiectul urma să fie implementat de compania municipală de energie a provocat controverse și mai mari deoarece societatea nu are o imagine bună în comunitate.