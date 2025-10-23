Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei a fost sfințită de Patriarhul Daniel

Potrivit Basilica, agenția de știri a Patriarhiei, slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente și păstrează peroneul și rotula de la piciorul drept al Sfântului Apostol Andrei, dăruite Patriarhiei Române de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, și de Arhiepiscopul catolic Orazio Soricelli de Amalfi–Cava de’ Tirreni.

„Sfântul Andrei este Apostolul românilor și Ocrotitorul României și, de aceea, am considerat că este potrivit ca noua catedrală, Catedrala Națională, să fie ocrotită atât de Mântuitorul Iisus Hristos Cel înălțat la Cer – sărbătoarea Înălțării Domnului fiind și Ziua Eroilor, iar Catedrala este dedicată și comemorării tuturor eroilor români – cât și de către Sfântul Apostol Andrei”, a spus Părintele Patriarh Daniel la sfârșitul slujbei.

Racla va fi așezată permanent spre închinare în Catedrala Națională. Ea are chiar forma Catedralei.

Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită în 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.