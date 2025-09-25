Patriarhul Daniel transmite condoleanţe la moartea Cardinalului Lucian Mureşan

„Am primit cu întristare vestea trecerii din această viaţă, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenţei Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanţe ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Greco-Catolice din România. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viaţa (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Cardinalului Lucian Mureşan în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi”, a transmis Patriarhul Daniel, potrivit agenţiei de ştiri a Patriarhiei, Basilica.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi la vârsta de 94 de ani.