Restricţii de circulaţie în Ungaria pentru autovehiculele de mare tonaj, în perioada Paștelui

Autoritățile maghiare impun restricții pentru vehiculele de mare tonaj în acest weekend, când este Paștele catolic.
Restricţii de circulaţie în Ungaria pentru autovehiculele de mare tonaj, în perioada Paștelui
Laura Buciu
03 apr. 2026, 12:25, Social

Autoritățile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației că, în acest sfârșit de săptămână, când creștinii catolici sărbătoresc Paștele, circulația autovehiculelor de marfă cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată pe teritoriul Ungariei.

Potrivit autorităților din Ungaria, circulația acestui tip de vehicule se va desfășura conform unui program stabilit.

Astfel, autovehicule cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu pot circula vineri, 3 aprilie, între orele 07.00 – 23.00, duminică, 5 aprilie, între orele 07.00 – 23.00 și luni, 6 aprilie, între orele 07.00 – 23.00.

În intervalele vizate de restricţii, şoferii automarfarelor au obligaţia să staţioneze în parcările special amenajate, până la reluarea circulației pe drumurile publice din ţara vecină, Unagria. În acest sens, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației va ţine legătura permanent cu autorităţile din Ungaria în vederea dispunerii unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului la ridicarea restricţiilor, dacă acest lucru se va impune.

În intervalul orar când autovehiculele de mare tonaj sunt restricționate, traficul de călători şi autoturisme se va desfăşura în condiţii normale.

 

