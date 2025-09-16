Restricții majore de trafic în București între 14 și 24 septembrie. Asfaltări și evenimente în zona centrală

În noaptea de 16/17 septembrie, între orele 21.30 şi 05.00, traficul va fi restricţionat pe ambele sensuri ale Bd. I.C. Brătianu, între Piaţa Unirii şi Str. Colţei, pentru lucrări de asfaltare.

Totodată, Brigada Rutieră a anunţat restricţii suplimentare pentru desfăşurarea evenimentelor din perioada 19-21 septembrie:

14 septembrie, ora 12.00 – 24 septembrie, ora 20.00: restricţionată prima bandă a Bd. Libertăţii, sens Naţiunile Unite-Calea 13 Septembrie, şi a treia bandă adiacentă Pieţei Constituţiei

16 septembrie, ora 22.00 – 23 septembrie, ora 07.00: restricţionată prima bandă a Bd. Libertăţii, sens Calea 13 Septembrie–Naţiunile Unite, între Ministerul Finanţelor şi Ministerul Public

19 septembrie, ora 17.00 – 22 septembrie, ora 07.00: circulaţie închisă pe Bd. Unirii (între Bd. I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei) şi pe Bd. Libertăţii (între Calea 13 Septembrie şi Bd. Naţiunile Unite), pe ambele sensuri

21 septembrie, ora 18.00 – 00.00: restricţionată Calea 13 Septembrie, între Piaţa Francofoniei şi Piaţa Arsenalului

În perioada 14-24 septembrie, parcările din proximitatea Pieţei Constituţiei vor fi rezervate.

Ca rute ocolitoare, Brigada Rutieră recomandă:

şos. Panduri – Bd. Tudor Vladimirescu – Bd. George Coşbuc – Str. Mitropolitul Nifon – Bd. Mărăşeşti

Bd. Dimitrie Cantemir – Pasaj Unirii – Piaţa Universităţii – Piaţa Romană – Piaţa Victoriei

Poliţia rutieră solicită şoferilor să folosească transportul public, în special metroul, să circule cu prudenţă şi să respecte semnalizarea temporară şi indicaţiile agenţilor din teren. Pietonii sunt sfătuiţi să traverseze doar prin locurile marcate şi la culoarea verde a semaforului.