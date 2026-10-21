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Resturi care ar putea proveni de la o dronă, descoperite în Buzău. MApN și SRI verifică fragmentele

Resturi care ar putea proveni de la o dronă au fost descoperite pe un câmp din apropierea satului Moșești, comuna Robeasca, județul Buzău. Specialiștii Ministerului Apărării Naționale și ai Serviciului Român de Informații verifică fragmentele pentru a stabili natura și proveniența acestora.
Resturi care ar putea proveni de la o dronă, descoperite în Buzău. MApN și SRI verifică fragmentele
Foto: Prefectura Buzău
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 14:09, Social
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Alerta care vizează posibile fragmente de dronă a fost dată miercuri printr-un apel la 112, iar prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, s-a deplasat în zonă.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Buzău, a fost semnalată descoperirea unor resturi care ar putea proveni de la o dronă în localitatea Moșești.

La fața locului se află echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Serviciului Român de Informații, care fac verificări.

Autoritățile urmează să stabilească de unde provin resturile și în ce împrejurări au ajuns în locul în care au fost descoperite.

Reprezentanții Instituției Prefectului le recomandă cetățenilor să nu atingă și să nu deplaseze obiectele suspecte și să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112.

Echipele Ministerului Apărării Naționale au identificat, la sfârșitul lunii iulie, zonele de impact rezultate în urma interceptării unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost găsite în județele Buzău și Brăila.

Potrivit MApN, în 2026, au fost înregistrate 39 de atacuri în apropierea frontierei României. De asemenea, au fost 35 de pătrunderi neautorizate pe teritoriul țării, iar 6 drone au fost doborâte. În total, au fost găsite 44 de fragmente de drone și două mine marine.

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