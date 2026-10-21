Resturi care ar putea proveni de la o dronă, descoperite în Buzău. MApN și SRI verifică fragmentele

Alerta care vizează posibile fragmente de dronă a fost dată miercuri printr-un apel la 112, iar prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, s-a deplasat în zonă.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Buzău, a fost semnalată descoperirea unor resturi care ar putea proveni de la o dronă în localitatea Moșești.

La fața locului se află echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Serviciului Român de Informații, care fac verificări.

Autoritățile urmează să stabilească de unde provin resturile și în ce împrejurări au ajuns în locul în care au fost descoperite.

Reprezentanții Instituției Prefectului le recomandă cetățenilor să nu atingă și să nu deplaseze obiectele suspecte și să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112.

zonele de impact Echipele Ministerului Apărării Naționale au identificat, la sfârșitul lunii iulie,rezultate în urma interceptării unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost găsite în județele Buzău și Brăila.