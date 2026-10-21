Resturi care ar putea proveni de la o dronă, descoperite în Buzău. MApN și SRI verifică fragmentele

Alerta care vizează posibile fragmente de dronă a fost dată miercuri printr-un apel la 112, iar prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, s-a deplasat în zonă.
Potrivit reprezentanților Prefecturii Buzău, a fost semnalată descoperirea unor resturi care ar putea proveni de la o dronă în localitatea Moșești.
La fața locului se află echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Serviciului Român de Informații, care fac verificări.
Autoritățile urmează să stabilească de unde provin resturile și în ce împrejurări au ajuns în locul în care au fost descoperite.
Reprezentanții Instituției Prefectului le recomandă cetățenilor să nu atingă și să nu deplaseze obiectele suspecte și să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112.
Potrivit MApN, în 2026, au fost înregistrate 39 de atacuri în apropierea frontierei României. De asemenea, au fost 35 de pătrunderi neautorizate pe teritoriul țării, iar 6 drone au fost doborâte. În total, au fost găsite 44 de fragmente de drone și două mine marine.