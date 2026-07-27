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Rezultatele finale la Definitivat 2026. Rata de promovare a crescut la 76,68% după contestații

Ministerul Educației a publicat luni rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământ. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut de la 70,94% la 76,68%, iar 6.854 de candidați au obținut definitivarea în învățământ.
Rezultatele finale la Definitivat 2026. Rata de promovare a crescut la 76,68% după contestații
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 iul. 2026, 12:21, Social
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Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, după soluționarea contestațiilor. Încă 513 candidați au obținut medii finale de cel puțin 8, ceea ce le conferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

În urma reevaluării celor 2.023 de contestații depuse, rata de promovare a crescut de la 70,94% la 76,68%. Totodată, procentul este superior celui înregistrat în sesiunea din 2025, când promovarea a fost de 69,24%.

În total, au promovat 6.854 de candidați.

În această sesiune, proba scrisă a fost susținută la 106 discipline de 9.269 de candidați, reprezentând 96,4% din cei 9.615 candidați care aveau drept de participare. Examenul s-a desfășurat în 42 de centre.

Din cei prezenți, 318 candidați s-au retras, trei au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a nouă candidați au fost anulate din cauza folosirii unor semne distinctive.

După soluționarea contestațiilor, dintre cei 8.939 de candidați care au primit note la proba scrisă, 8.009 au obținut note între 5 și 9,49. Un număr de 417 candidați au fost notați cu valori cuprinse între 9,50 și 9,99, iar 47 au obținut nota 10. În același timp, 466 de lucrări au fost evaluate cu note sub 5.

Conform metodologiei, nota de la proba scrisă reprezintă 70% din media finală, iar pentru promovarea examenului este necesară obținerea unei medii de minimum 8. Pentru a susține proba scrisă, candidații au trebuit să îndeplinească mai multe condiții, printre care un stagiu de predare de cel puțin un an, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar în curs și o medie de minimum 8 la inspecțiile la clasă și evaluarea portofoliului profesional.

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