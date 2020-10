Risipa alimentară, sub lupa specialiştilor. Ce trebuie să faci ca mâncarea să nu mai ajungă la gunoi

Tu ştii ce trebuie să faci ca să nu risipeşti mâncarea? Cercetători din patru universităţi din România, Macedonia de Nord şi Republica Moldova au demarat cea mai amplă anchetă de evaluare a fenomenului risipei alimentare. Laura, de pildă, recunoaşte că aproape 40% din alimentele pe care le cumpără într-o lună ajung la gunoi. În timpul pandemiei tânăra a gătit foarte mult, dar acum după ce a început să meargă din nou la serviciu, spune că nu mai are timp să consume toate alimentele din frigider.

„În pandemie am gătit foarte mult, dar odată ce am început serviciul nu m-am dezobişnuit din a cumpăra alimente, aşa că frigiderul meu este în continuare ticsit, crezând că o să gătesc, dar mai mult am comandat”, mărturiseşte Laura.

„Am brânzeturi, paste, care sunt expirate din luna a 5-a şi din luna a 6-a pe care o să le arunc. Am ciorba de la mama care e deja de mai bine de două săptămâni pe care nu am apucat să o mănânc şi o să o arunc. Cu siguranţă mai sunt şi alte alimente care vor ajunge la gunoi”, spune ea.

Specialiştii spun că primul pas pentru a evita risipa alimentară este să mergi la cumpărături cu o listă. În Europa, pe primul loc în clasamentul risipei alimentare este Anglia, iar România ocupă locul 9.

„Se urmăreşte studierea comportamentului populaţiei cu privire la lupta împotriva risipei alimentare în gospodării. Nu există suficientă educaţie în acest sens, adică prea puţină lume foloseşte o listă de cumăpărături, foarte puţină lume ştie că trebuie să îşi aranjeze alimentele în anumit fel pe rafturile frigiderului, nu citesc eticheta”, spune Prof. Dr. Cristina Pocol , coordonator proiect, USAMV Cluj.