România, campioană absolută în UE la abandonul școlar

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Indicatorul vizează tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu mai urmează nicio formă de educație sau formare.

În 2024, 15,6% dintre tinerii din România se aflau în această situație, fiind cea mai ridicată rată din UE. Media europeană a fost de 9,5%, semnificativ mai scăzută decât nivelul înregistrat în România.

Băieții, mai expuși abandonului școlar

Diferențele sunt vizibile și între sexe. Aproape unul din cinci băieți din România, respectiv 18,2%, a părăsit timpuriu educația. În rândul fetelor, procentul a fost mai mic, de 12,8%. La nivelul Uniunii Europene, abandonul școlar a afectat aproximativ 11% dintre băieți și 7,7% dintre fete, valori mult sub cele raportate de România.

Abandonul școlar timpuriu este una dintre cele mai urmărite statistici europene, deoarece limitează accesul la locuri de muncă stabile și crește riscul excluziunii sociale.

România, ultima în UE la educația adulților

Problemele din educație nu se opresc însă la această categorie de vârstă. România se află pe ultimul loc în UE și la educația continuă a adulților, un indicator esențial pentru adaptarea pe piața muncii. În 2024, doar 9% dintre românii cu vârste între 25 și 64 de ani au participat recent la o formă de educație sau formare. Media Uniunii Europene a fost de 13,5%.

Și în acest caz există diferențe între femei și bărbați, însă valorile rămân scăzute pentru ambele categorii. 9,3% dintre bărbații din România și 8,5% dintre femei au fost implicați recent în activități de învățare. La nivel european, participarea este mult mai ridicată, ajungând la 12,3% în rândul bărbaților și 14,8% în rândul femeilor.

Dublu eșec

Datele arată că România este singurul stat membru al UE care se află simultan pe ultimul loc la educația adulților și pe primul loc la abandonul școlar timpuriu. Cele două clasamente conturează aceeași imagine: puțini români revin la educație după ce ies din sistem, iar mulți tineri îl părăsesc prea devreme.

Potrivit specialiștilor, educația pe tot parcursul vieții este esențială pentru creșterea nivelului de ocupare și pentru reducerea diferențelor față de restul Uniunii Europene. În lipsa unor politici eficiente, decalajele riscă să se adâncească.