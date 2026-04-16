România își recuperează Coiful de la Cotofenești

Coiful de la Cotofenești și două brățări de aur vor fi repatriate săptămâna viitoare, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Guvernului României, Ioana Dogioiu. Toate detaliile operațiunii vor fi furnizate de Ministerul Culturii.

Coiful de la Cotofenești fusese furat în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Piesa făcea parte din expoziția „Dacia – Tărâmul Aurului și Argintului”.

Hoții erau echipați cu dispozitive pirotehnice. Au spart vitrinele și au furat coiful, vechi de 2.500 de ani, și mai multe brățări de aur.

Recuperarea fusese confirmată de detectivul privat olandez specializat în artă Arthur Brand, care a declarat pentru AFP: „E incredibil. E cea mai bună veste pe care ne-am fi putut-o dori”.

Grup operativ interministerial pentru repatriere

Revenirea în țară a pieselor implică măsuri stricte de securitate. La nivelul Secretariatului General al Guvernului și al Cancelariei Premierului a fost constituit un grup operativ interministerial care să gestioneze întregul proces.

„Toate detaliile privind acest demers vor veni de la Ministerul Culturii”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Furtul și eforturile de recuperare au dominat prima pagină a ziarelor olandeze și au stârnit o mare emoție în România. Coiful de la Cotofenești este considerat unul dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național, datând din secolul al IV-lea î.Hr.