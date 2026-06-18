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România și Slovacia cer Comisiei Europene reguli mai flexibile pentru gestionarea urșilor

România și Slovacia au solicitat Comisiei Europene o reevaluare a regimului strict de protecție aplicat populațiilor de urs brun din statele în care specia a atins și menține o stare favorabilă de conservare.
România și Slovacia cer Comisiei Europene reguli mai flexibile pentru gestionarea urșilor
Sursa foto: Facebook/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Oana Antipa
18 iun. 2026, 17:21, Social
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Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cele două țări au transmis o poziție comună prin care cer mai multă flexibilitate în gestionarea populațiilor de urs și adaptarea regulilor europene la realitățile din teren.

Subiectul urmează să fie discutat la viitoarea reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), la inițiativa României și Slovaciei.

România și Slovacia găzduiesc peste jumătate din populația de urs brun din UE

Cele două state susțin că dețin împreună mai mult de 50% din populația de urs brun a Uniunii Europene și că suportă cea mai mare parte a costurilor și responsabilităților asociate conservării speciei.

Potrivit datelor prezentate Comisiei Europene, numărul urșilor a crescut constant în ultimii ani, iar efectele sunt resimțite tot mai des de comunitățile locale.

Autoritățile invocă riscuri sporite pentru siguranța cetățenilor, precum și pagube produse în agricultură și zootehnie.

România cere instrumente similare celor adoptate pentru lup

În documentul comun, cele două state solicită clarificări privind aplicarea Directivei Habitate în cazul marilor carnivore aflate într-o stare favorabilă de conservare.

Totodată, România și Slovacia cer recunoașterea controlului științific al densității populației ca instrument legitim de management.

O altă solicitare vizează analizarea posibilității introducerii unui regim mai flexibil de gestionare, similar celui adoptat recent la nivel european pentru populațiile de lup.

Tánczos Barna: „Succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor”

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat că protejarea biodiversității trebuie să fie compatibilă cu siguranța cetățenilor și cu interesele comunităților rurale.

„Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână”, a afirmat oficialul.

Acesta a subliniat că România a demonstrat că poate menține o populație viabilă de urs brun, însă succesul măsurilor de conservare trebuie evaluat și prin impactul asupra oamenilor.

„Succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunitățile locale, fermierii și cetățenii suportă costuri și riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realității din teren”, a declarat Tánczos Barna.

Oficialul a amintit că Uniunea Europeană a introdus deja mai multă flexibilitate în gestionarea populațiilor de lup și consideră că o abordare similară ar trebui analizată și în cazul ursului brun.

Ministerul Agriculturii a transmis că va continua să susțină la nivel european măsuri care să permită menținerea echilibrului între conservarea biodiversității, siguranța populației și protejarea activităților economice din mediul rural.

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