România va primi 300 de refugiați africani. Decizia, adoptată prin Hotărâre de Guvern

Guvernul a aprobat în ședința de joi, o completare a din Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România

Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiați care vor fi relocați în România în perioada 2026-2027.

„Astfel, țara noastră va primi un număr de 300 de refugiați sudanezi, eritreeni și/sau sud-sudanezi din Egipt și/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaților în România”, se arată în hotărârea de guvern.

Conform hotărârii, necesarul logistic pentru misiunile de selecție, transferul și asistența în România a celor 300 de persoane va fi asigurat prin programele naționale, conform Regulamentului (UE) nr. 1147/2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare.

Guvernul României transmite că prin această măsură, țara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare și de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispozițiile Pactului European privind Migrația și Azilul.