Conform studiului sociologic, atunci când au fost invitaţi să indice nivelul de încredere pe care îl au faţă de 15 profesii, cei mai mulţi dintre respondenţi i-au plasat pe scala pozitivă (foarte multă încredere şi multă încredere) pe pompieri (91%: =), pe specialiştii în IT (62%: -15%), pe asistenţii medicali (68%: -1%), pe ofiţerii de armată (66%: =) sau pe ingineri (65%: -4%). Sunt urmaţi de medici (62%: +3%), de economişti (56%: +1%), de preoţi (52%: -7%), de profesori (52%: -7%) şi de funcţionari bancari (51%: -4%). Românii îi plasează în topul încrederii, pe ultimele poziţii, pe avocaţi ( 49%: +1%), judecători (47% =), jurnalişti (44% =), poliţişti (41%: +1%). Pe ultimul loc se află politicienii, doar unul din zece români declarând că are multă şi foarte multă încredere în aceştia. De altfel, ierarhia nu s-a schimbat în mod semnificativ în ultimul an, chiar dacă unele profesii se situează mai jos în topul încrederii, procentele sunt foarte apropiate cu cele înregistrate la sondajul similar din decembrie 2022. (*Valorile dintre paranteze reprezintă procentul actual şi variaţia faţă de procentele înregistrate în studiul similar, realizat în 2022*).

Dintr-o listă de evenimente care au avut loc, în România, în anul 2023, cele care s-au desfăşurat sub egida Timişoara – Capitală Europeană a Culturii 2023 (incluzând aici şi expoziţia Constantin Brâncuşi) întrunesc cele mai multe răspunsuri (29%) pentru a primi titlul ”evenimentul anului 2023, în România. Al doilea eveniment care a marcat România, în 2023, este considerat a fi calificarea echipei de fotbal a României la turneul final al Campionatului European de Fotbal din Germania din 2024 (24%). Pe locul trei se află inaugurarea podului de la Brăila (21%), urmată de câştigarea celor patru medalii de aur la Campionatul Mondial de Canotaj din Cehia (16%). Rotaţia partidelor la guvernare a întrunit opţiunile a doar 4% dintre participanţii la sondaj, iar faptul că România a devenit campioană mondială la minifotbal este socotit evenimentul anului 2023 de 3% dintre respondenţi.

Aproape 4 din 10 români (39%) plasează creşterea preţurilor ca fiind evenimentul care a marcat negativ România în anul 2023. Este urmat de neprimirea României în Schengen (24%), de explozia de la Crevedia din seara zilei de 26 august (15%) şi de majorarea impozitelor şi taxelor pentru antreprenori (8%). Alţi 6% dintre participanţii la sondaj spun că greva profesorilor este evenimentul care a marcat negativ ţara noastră, 4% indică acuzaţiile de dopaj care i se aduc Simonei Halep, iar 3% vorbesc despre rotaţia partidelor la guvernare.

