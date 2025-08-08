Autoritățile fiscale ar putea publica listele complete ale debitorilor și ale celor care și-au plătit toate taxele la timp. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul

Noutatea legislativă constă și în includerea pe aceste liste a contribuabililor care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe.

Proiectul de lege are ca scop principal creșterea transparenței fiscale și stimularea conformității fiscale, oferind publicului acces la informații clare despre situația fiscală a debitorilor, dar și a celor fără datorii. Astfel, atât debitorii persoane fizice, cât și cei juridici, vor fi vizibili în mod public, cu mențiuni privind numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal.

Conform expunerii de motive, lista contribuabililor cu restanțe va fi publicată de organele fiscale centrale în baza ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), iar la nivel local prin hotărâre a consiliului local și dispoziție a autorității executive, inclusiv în Monitorul Oficial Local. De asemenea, proiectul restrânge categoriile de informații considerate secret fiscal, facilitând accesul la date precum natura și cuantumul obligațiilor fiscale, în vederea unei transparențe sporite.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să întărească controlul social asupra respectării obligațiilor fiscale și să promoveze un comportament fiscal responsabil, prin recunoașterea publică a contribuabililor care respectă termenii de plată.