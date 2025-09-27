Nazare: Unele solicitǎri nu pot fi satisfăcute imediat, însǎ este important să avem acest dialog

„Am transmis colegilor noștri cǎ susțin dialogul deschis și constant, pentru că schimbarea în instituție trebuie făcută în acord cu toate organizațiile – doar așa putem construi coerent, împreună. Unele solicitări nu pot fi satisfăcute imediat, iar unele doleanțe nu pot fi susținute – însă este important să avem acest dialog şi să analizăm toate ideile şi soluțiile disponibile”, a declarat ministrul Alexandru Nazare sâmbătă.

Sindicaliștii din finanțe, reuniți în SindFISC, au protestat sâmbătă, între orele 12:00 și 14:00, în fața Ministerului Finanțelor, solicitând finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare accelerată și adoptarea Statutului finanțistului.

Nazare a arătat că susține normarea realistă a muncii și a precizat că un astfel de proces este deja în derulare la minister: „Este o măsură concretă și necesară, astfel încât să avem o evidență clară a activității fiecărei direcții și a fiecărui angajat”.

„Înțeleg foarte bine nevoile tuturor, inclusiv dorința de a avea un statut clar. Fiecare solicitare va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică”, a mai spus ministrul.

Nazare a mulțumit, totodată, protestatarilor pentru modul responsabil în care au organizat manifestația. „Mulțumesc protestatarilor, care au ales să iasă în stradă într-o zi liberă, fără a afecta programul de lucru, ceea ce arată responsabilitate și respect față de cetǎțeni. De aceea, cred cu atât mai mult că prin dialog constant și prin pași clari putem construi instituții mai eficiente și mai performante”, a spus el.

Potrivit organizatorilor, protestul s-a desfășurat cu participarea reprezentanților din toate structurile Ministerului Finanțelor și ANAF, fiind sprijinit și de organizații sindicale europene.