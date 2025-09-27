Războiul din Ucraina, ziua 1.312. Zelenski îi cere lui Trump rachete Tomahawk / Rusia revendică capturarea a trei sate în Ucraina

Belarus propune construirea unei centrale nucleare pentru teritoriile ocupate din Ucraina

Belarus a propus construirea unei centrale nucleare care să furnizeze electricitate în regiunile ucrainene ocupate de Rusia, a declarat preşedintele Lukashenko. Discuţiile privind locaţia centralei sunt în desfăşurare, iar finanţarea nu reprezintă o problemă.

Rusia revendică capturarea a trei sate în estul Ucrainei

Rusia a anunţat că a preluat controlul asupra satelor Derilove şi Maiske din Doneţk şi Stepove din Dnipropetrovsk, câştigând treptat teren în estul Ucrainei. Moscova afirmă că, de la începutul anului, a capturat aproximativ 0,8% din teritoriul ucrainean. În acelaşi timp, Ucraina a raportat victime în urma unui atac aerian rusesc în Herson şi daune la căile ferate din Odesa.

Atacuri rusești în Ucraina: cel puțin 2 morți și 36 răniți

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești au ucis cel puțin două persoane și au rănit 36 în mai multe regiuni ucrainene, potrivit autorităților locale. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 97 din 115 drone lansate de Rusia, inclusiv modele Shahed și Gerbera. Diverse locații au fost lovite, iar infrastructura civilă a fost afectată grav: locuințe, magazine, clădiri de afaceri, vehicule și linii electrice au fost distruse în regiunile Kharkiv, Kherson și altele.

Stație de pompare de petrol din Rusia, oprită după atac cu dronă

O stație de pompare de petrol din Republica Ciuvashia, Rusia, și-a suspendat activitatea după ce a fost avariată într-un atac cu dronă ucrainean, a declarat guvernatorul Oleg Nikolaev. Daunele au fost minore și nu au fost raportate victime.

Ucraina efectuează frecvent atacuri asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol rusești pentru a limita capacitatea Moscovei de a-și susține invazia.

Conform Financial Times, 16 din 38 de rafinării au fost lovite din august 2025, reducând exporturile sub nivelul de dinainte de război.

Centrala nucleară Zaporojie, fără curent de trei zile. Temeri pentru siguranță

Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică de peste trei zile. Întreruperea record stârnește îngrijorări majore privind siguranța.

Ultima linie electrică către centrală a fost întreruptă marți de partea rusă, iar generatoarele de urgență alimentează acum sistemele de răcire și siguranță.

Testele europene arată că o centrală ar trebui să reziste 72 de ore fără energie externă – limită deja depășită, informează The Guardian.

Directorul AIEA Rafael Grossi a numit situația „extrem de îngrijorătoare” și s-a întâlnit cu Putin joi, dar problema persistă.

Dronele rusești lovesc „infrastructura critică” din Vinnytsia, provocând incendii

Autoritățile locale au confirmat că atacul a vizat infrastructuri strategice, provocând incendii care au fost stinse de serviciile de urgență.

Peste 30 de pompieri și 8 unități de echipament au fost mobilizate pentru stingerea focului, conform Kyiv Independent.

O clădire rezidențială a rămas fără energie electrică în urma atacului, dar traficul feroviar a fost reluat după intervenții.

Nu au fost raportate victime sau decese.

Zelenski cere rachete Tomahawk de la SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump rachete Tomahawk în cadrul întâlnirii lor la ONU, a relatat Axios. Președintele ucrainean speră că armele cu rază lungă de acțiune ar putea forța Kremlinul să accepte pacea. Solicitarea a fost confirmată de un oficial ucrainean și de o altă sursă apropiată discuțiilor. Zelenski a declarat separat că a cerut Statelor Unite să trimită arme avansate pentru a întări apărarea Ucrainei.

Rusia a încălcat deliberat spațiul aerian al Poloniei, susține Kievul

Serviciile secrete militare ucrainene afirmă că Rusia a trimis intenționat drone în spațiul aerian al Poloniei pentru a testa reacția NATO.

Aproximativ 20 de drone, inclusiv modele de diversiune, ar fi pătruns până la 100 km pe teritoriul polonez.

Agenția ucraineană susține că incidentul face parte dintr-un plan mai amplu de extindere a agresiunii asupra statelor vecine Ucrainei.

Moscova neagă acuzațiile, iar Kremlinul a calificat discuțiile despre doborârea avioanelor rusești ca fiind „imprudente” și periculoase.

Navă rusească de spionaj, descoperită lângă cablurile submarine europene

Financial Times relatează că o navă rusă de supraveghere și sabotaj a fost observată lângă cabluri submarine esențiale din Europa.

Yantar, vasul implicat, poate intercepta comunicații și chiar provoca întreruperi în rețelele de energie și internet.

Experți militari avertizează că Rusia investește masiv în cartografierea infrastructurii critice pentru a putea lovi rapid în caz de conflict. Sateliții au surprins Yantar ascuns în apropierea coastelor Marii Britanii și Norvegiei, iar misiunile sale ar putea submina securitatea NATO și a UE.

Importurile de petrol rusesc în Turcia, în scădere sub presiunea SUA