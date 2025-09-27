Comitetul Paralimpic ridică suspendările Rusiei și Belarusului pentru Jocurile de la Milano-Cortina

Adunarea generală IPC de la Seul a votat împotriva suspendării totale a Rusiei cu 111 voturi la 55, iar apoi împotriva suspendării parțiale cu 91-77.

Pentru Belarus, votul împotriva suspendării totale a fost 119-48, iar cel împotriva suspendării parțiale 103-63.

Cele două țări fuseseră excluse de la evenimentele sportive internaționale după invazia rusă din Ucraina din 2022.

Decizia IPC înseamnă că Rusia și Belarus își recâștigă „drepturile și privilegiile depline de membri”, conform declarației oficiale citate de AP.

Comitetul Paralimpic Rus a salutat „decizia echitabilă” și a numit-o „o contribuție importantă la dezvoltarea mișcării paralimpice internaționale”.

Organizația a susținut că „drepturile sportivilor trebuie protejate fără discriminare pe bază de naționalitate și afiliere politică”.

Decizia creează posibilitatea unui conflict cu organismele de conducere ale sporturilor individuale înaintea Jocurilor Paralimpice din 6-15 martie 2026. În Ucraina, legea interzice delegarea echipelor naționale la competiții unde sunt reprezentate „țări agresoare” fără respectarea principiilor eutralității.

Pentru Jocurile Olimpice de iarnă din februarie 2026, rușii vor concura ca sportivi neutri individuali, după sistemul folosit la Paris.