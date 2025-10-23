Niciun sportiv din Rusia sau Belarus nu se va califica la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina

IPC a precizat, într-un comunicat oficial, că a primit confirmări de la toate federațiile internaționale de profil, care arată că, „în practică, niciun sportiv din cele două națiuni nu va putea obține calificarea pentru Jocurile din martie”.

Potrivit regulilor, fiecare federație internațională este responsabilă pentru stabilirea sistemului de calificare și a criteriilor de eligibilitate ale sportivilor.

Federațiile Internaționale de Schi și Snowboard (FIS), de Biatlon (IBU) și de Curling mențin în continuare interdicția pentru sportivii ruși și belaruși. Deși Rusia are permisiunea de a participa la competițiile de hochei pe gheață paralimpic, federația internațională de profil a confirmat că „nu este posibil, în practică, ca echipa Rusiei să mai obțină calificarea pentru Jocurile din martie”. Belarus nu deține oricum o echipă națională de hochei paralimpic.

Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina vor avea loc în perioada 6–15 martie 2026.

„Deciziile FIS, IBU și World Curling înseamnă că sportivii și echipele din Belarus și Rusia nu pot participa la competițiile de calificare, ceea ce face imposibilă prezența lor la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina 2026”, a declarat președintele IPC, Andrew Parsons.

El a adăugat că, deși Rusia și Belarus pot concura teoretic la hochei paralimpic, etapele de calificare s-au încheiat deja, iar cele șase echipe participante la turneul final sunt stabilite.

Rusia și Belarus au fost interzise din majoritatea competițiilor internaționale după invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022.

Comitetul Olimpic Rus este suspendat din 2023 de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru încălcarea Cartei Olimpice, după ce a anexat structurile sportive din regiunile ucrainene ocupate.

Totuși, rușii vor putea concura la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (6–22 februarie), dar sub statut neutru, ca „Atleți Individuali Neutri” (AIN), același sistem aplicat la Jocurile Olimpice de vară de la Paris 2024.