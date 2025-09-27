Prima pagină » Știri externe » Dronele rusești lovesc „infrastructura critică” din Vinnytsia, provocând incendii

Un atac masiv cu drone rusești asupra regiunii Vinnytsia în noaptea de vineri spre sâmbătă a provocat incendii și pagube la infrastructura critică și o clădire rezidențială.
Foto cu caracter ilustrativ
Andreea Tobias
27 sept. 2025, 09:51, Social

Autoritățile locale au confirmat că atacul a vizat infrastructuri strategice, provocând incendii care au fost stinse de serviciile de urgență.

Peste 30 de pompieri și 8 unități de echipament au fost mobilizate pentru stingerea focului, conform Kyiv Independent.

O clădire rezidențială a rămas fără energie electrică în urma atacului, dar traficul feroviar a fost reluat după intervenții.

Nu au fost raportate victime sau decese.

Vinnytsia se află în centrul Ucrainei, la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev. Atacul face parte din campania sistematică de bombardamente rusești asupra orașelor ucrainene cu drone și rachete.

Cu o zi înainte, pe 26 septembrie, o dronă rusă lovise un centru comercial din Harkov, rănind patru persoane, conform oficialilor locali.