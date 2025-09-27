Letonia cere NATO să întărească apărarea aeriană a statelor baltice după incursiunile Rusiei

„Rusia continuă un tipar de provocări, violând în mod iresponsabil spațiul aerian al Poloniei și Estoniei. Transformarea patrulei aeriene baltice într-o misiune de apărare aeriană cu reguli de angajare corespunzătoare ar trebui să fie o prioritate”, a declarat Rinkevics în cadrul unei reuniuni a comitetului militar NATO la Riga, potrivit Reuters.

Anterior, ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene, a anunțat că Vilnius a pregătit un document pentru modificarea misiunii, incluzând capabilități suplimentare, precum sisteme terestre de apărare aeriană și senzori.

Rusia a contestat că avioanele sale ar fi încălcat spațiul aerian estonian și a susținut că dronele sale nu aveau intenția de a lovi ținte în Polonia. NATO patrulează spațiul aerian al statelor baltice din 2004 și poate intercepta aeronave care intră sau se apropie de granițele alianței.

După incidentul din Polonia, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry pentru a consolida apărarea pe flancul estic. Totuși, oficialii baltici susțin că este nevoie de mai multă protecție. Alianța încă nu a răspuns solicitărilor de modificare a misiunii.

Recent, Estonia a raportat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian timp de 12 minute înainte de a fi escortate de avioanele NATO.