Atac cu drone ucrainene asupra unei substații electrice din nordul Rusiei

Trei drone ucrainene au lovit o substație electrică din regiunea Vologda, din nordul Rusiei, în cursul nopții, a declarat sâmbătă guvernatorul regional Georgi Filimonov.
Daunele aduse substației sunt în curs de evaluare, dar alimentarea cu energie electrică în regiune, situată la nord de Moscova și la aproximativ 1.900 km de Ucraina, continuă fără întrerupere, a declarat Filimonov într-o postare pe Telegram, potrivit Reuters.

Separat, două persoane au fost rănite când o dronă ucraineană a lovit o clădire rezidențială în orașul rus Saratov, a declarat guvernatorul local Roman Busargin pe Telegram.

Saratov, un oraș industrial situat pe râul Volga, la 625 km de granița cu Ucraina, a fost lovit în repetate rânduri de drone ucrainene de când Rusia a trimis zeci de mii de soldați în țara vecină în februarie 2022.

În schimb, regiunea Vologda, mai puțin populată, nu a fost o țintă regulată a atacurilor ucrainene.

În total, Ministerul Apărării al Rusiei a declarat sâmbătă că a doborât 83 de drone peste noapte, în principal deasupra regiunilor de frontieră cu Ucraina.