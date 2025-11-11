O regiune din Rusia interzice internetul mobil pe termen nelimitat până la finalul războiului din Ucraina

Potrivit oficialilor regionali, oprirea internetului mobil în anumite zone este decisă de autoritățile federale, în apropierea unor obiective cu destinație specială. Dacă anterior măsura era aplicată doar în timpul unei amenințări aeriene imediate, aceasta devine acum permanentă, relatează Ziarul de Gardă, care citează Meduza.

Guvernul regional din Ulianovsk a precizat că zonele de securitate din jurul infrastructurii strategice au fost extinse, incluzând acum și unele cartiere rezidențiale, clădiri de birouri și spații publice.

Autoritățile promit internet prin cablu, dar pe cheltuiala proprietarilor

Locațiile exacte unde accesul la internet mobil este restricționat nu sunt făcute publice din motive de securitate.

Ministrul regional al Dezvoltării Digitale, Oleg Iagfarov, a declarat că restricțiile vor rămâne în vigoare „până la sfârșitul operațiunii militare speciale”, cum este supranumită invazia Rusiei în Ucraina, dacă autoritățile federale nu vor decide altfel.

Totodată, autoritățile au promis că locuitorii din zonele fără semnal mobil vor primi acces la internet prin cablu, însă costurile pentru instalarea echipamentelor vor fi suportate de proprietari.