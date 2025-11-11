Prima pagină » Știri externe » O regiune din Rusia interzice internetul mobil pe termen nelimitat până la finalul războiului din Ucraina

O regiune din Rusia interzice internetul mobil pe termen nelimitat până la finalul războiului din Ucraina

Autoritățile din orașul rus Ulianovsk și din mai multe localități ale regiunii cu același nume au anunțat că restricțiile privind internetul mobil, introduse pe fondul riscului de atacuri cu drone, vor rămâne în vigoare pe termen nelimitat, „până la sfârșitul operațiunii militare speciale” din Ucraina.
Iulian Moşneagu
11 nov. 2025, 14:45, Știri externe

Potrivit oficialilor regionali, oprirea internetului mobil în anumite zone este decisă de autoritățile federale, în apropierea unor obiective cu destinație specială. Dacă anterior măsura era aplicată doar în timpul unei amenințări aeriene imediate, aceasta devine acum permanentă, relatează Ziarul de Gardă, care citează Meduza.

Guvernul regional din Ulianovsk a precizat că zonele de securitate din jurul infrastructurii strategice au fost extinse, incluzând acum și unele cartiere rezidențiale, clădiri de birouri și spații publice.

Autoritățile promit internet prin cablu, dar pe cheltuiala proprietarilor

Locațiile exacte unde accesul la internet mobil este restricționat nu sunt făcute publice din motive de securitate.

Ministrul regional al Dezvoltării Digitale, Oleg Iagfarov, a declarat că restricțiile vor rămâne în vigoare „până la sfârșitul operațiunii militare speciale”, cum este supranumită invazia Rusiei în Ucraina, dacă autoritățile federale nu vor decide altfel.

Totodată, autoritățile au promis că locuitorii din zonele fără semnal mobil vor primi acces la internet prin cablu, însă costurile pentru instalarea echipamentelor vor fi suportate de proprietari.

