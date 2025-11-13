Se ceartă biserici: disputa dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei se amplifică între Moscova și BOR

Tensiunile din ortodoxia moldovenească cresc după ce Mitropolia Moldovei a respins public, miercuri, ideea că ar fi o „biserică rusească”, într-un moment în care disputele dintre cele două mitropolii rivale se adâncesc din cauza războiului din Ucraina.

Reacția vine pe fondul rivalității tot mai vizibile cu Mitropolia Basarabiei, structură canonică a Bisericii Ortodoxe Române, care îi contestă vehement poziția și rolul în spațiul ortodox moldovenesc.

Biserica Moldovei se delimitează de Rusia

Într-un comunicat emis la finalul unui sinod, citat de Reuters, Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei Moscovei, a insistat că „Biserica Ortodoxă din Moldova nu este o biserică rusească, ci o biserică a întregului popor care trăiește în Moldova” și că „este liberă și independentă în activitatea sa”.

Mesajul ierarhilor face referire la criticile aduse Bisericii Ortodoxe Ruse pentru sprijinul acordat invaziei Moscovei în Ucraina, un conflict care a afectat direct teritoriul moldovean prin căderi repetate de drone.

Mitropolia Basarabiei reacționează

La rândul său, Mitropolia Basarabiei a acuzat Mitropolia Moldovei de „falsitate și falsitate morală”. În comunicatul emis tot miercuri, este contestată denumirea de „Biserica Ortodoxă din Moldova” și calificată drept „nepotrivită și necorespunzătoare realității din perspectivă istorică și canonică”, deoarece ar „induce în eroare opinia publică pretinzând că reprezintă întreaga organizație a Bisericii Ortodoxe de pe teritoriul Moldovei istorice”.

În realitate, subliniază comunicatul, structura ar fi „doar o eparhie locală a Patriarhiei Moscovei”.

Împotriva excomunicării celor 11 preoți

Mitropolia Basarabiei critică și poziția Sinodului de la Chișinău privind implicarea clericilor în politică, amintind „imixtiunea directă și agresivă” a unor ierarhi ai Patriarhiei Moscovei în procesele electorale din Moldova – acte condamnate, potrivit comunicatului, „de societatea civilă, presă, autoritățile competente și Mitropolia Basarabiei”. De asemenea, acuză lipsa unor sancțiuni reale pentru ierarhii implicați politic.

Structura afiliată BOR contestă și decizia Sinodului moldovean de a sancționa 11 preoți care au trecut la jurisdicția română, precizând că aceștia „slujesc din 2020 în deplin rit liturgic și comuniune canonică în Biserica Ortodoxă Română” și că așa-numitele „excomunicări” reprezintă „o gravă insultă la adresa Trupului lui Hristos și a principiului libertății religioase”.

Tot mai multe comunități și preoți din Moldova aleg BOR

În paralel, apar informații că preoți ai structurii afiliate Moscovei ar fi fost duși în Rusia pentru a fi instruiți să avertizeze credincioșii despre „riscurile” apropierii Moldovei de Uniunea Europeană.

Mitropolia Basarabiei susține că reacția Moscovei de la Chișinău este determinată de „tendința firească a unui număr tot mai mare de comunități și preoți care se întorc la sânul Bisericii Mamă: Biserica Ortodoxă Română”. Instituția solicită „îndepărtarea din spațiul public a tuturor declarațiilor calomnioase și a așa-numitelor sancțiuni” îndreptate împotriva clerului și comunităților sale.

Scindarea dintre cele două mitropolii reflectă istoria complicată a Moldovei, care, de-a lungul timpului, a aparținut atât Imperiului Rus, cât și României Mari, înainte să fie încorporată în Uniunea Sovietică. În prezent, disputa nu mai este religioasă, ci și identitară și geopolitică, în care România și Rusia apar ca repere opuse ale orientării țării.