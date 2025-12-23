Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Nașterea Domnului este sărbătoarea păcii și a bunei înțelegeri între oameni

În mesajul său de Crăciun, Patriarhul Daniel a arătat că Nașterea Domnului Iisus Hristos reprezintă împlinirea profețiilor biblice și expresia iubirii lui Dumnezeu pentru omenire.

„Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii”, a transmis Patriarhul BOR.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a amintit că Nașterea Domnului a fost vestită de îngeri ca un moment al păcii și al bunei înțelegeri: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni, bunăvoire”.

În acest sens, Patriarhul Daniel a subliniat: Crăciunul este „sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a comuniunii între oameni”.

Totodată, acesta a arătat că întâmpinarea sărbătorii cu credință, speranță și iubire aduce pace și bucurie nu doar în viața personală, ci și în comunitate.

„Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credință, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace și bucurie în suflet, în familie, în parohie, în societate, în popor și în lumea întreagă”, a afirmat Patriarhul Daniel.

La finalul mesajului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis urări tuturor credincioșilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Noului An.

„Cu prilejul sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, Botezului Domnului și Anului Nou – 2026, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie, dimpreună cu salutul tradițional: «La mulţi ani!»”, a transmis Patriarhul Daniel.