Şefii militari NATO, reuniune la Riga pe tema încălcărilor spațiului aerian ale Rusiei

La Riga, capitala Letoniei, şefii militari ai ţărilor membre NATO s-au întâlnit sâmbătă pentru a discuta despre recentele încălcări ale spaţiului aerian de către Rusia.

Informaţia a fost transmisă de agenţia de presă dpa.

„Astăzi, exprim solidaritate neechivocă şi deplină cu toţi aliaţii al căror spaţiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianţei a fost solid şi va continua să se consolideze”, a afirmat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului Militar NATO, în deschiderea reuniunii.

„Aceste acte sunt escaladări nesăbuite şi pun în pericol vieţii, iar Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acţiuni”, a mai spus el.

Dragone a vorbit şi despre câteva episoade istorice. Pe 25 septembrie 1939, bombardiere şi avioane de recunoaştere sovietice au pătruns în spaţiul aerian al Letoniei, Lituaniei şi Estoniei.

El a descris acea acțiune militară ca pe „semnalul de deschidere al hotărârii Moscovei de a-şi impune voinţa”.

„Momentul de astăzi ar trebui să rezoneze profund cu noi”, a mai declarat Dragone.

Preşedintele leton Edgars Rinkevics, gazda conferinţei, a punctat la rândul său că „prioritatea imediată astăzi este în mod clar apărarea aeriană”.

„După cum am menţionat deja, Rusia continuă un model de provocări, cel mai recent încălcând în mod imprudent spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei”, a declarat Edgars Rinkevics.

Edgars Rinkevics a cerut ca NATO să răspundă cu promptitudine şi să schimbe misiunea de poliţie aeriană baltică într-o misiune de apărare aeriană cu reguli bine stabilite.