Alexandru Nazare, discuție cu premierul țării despre rectificarea bugetară

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan au discutat vineri despre rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat luni în consultare publică.

Alexandru Nazare spune că a discutat vineri cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe.

„Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele urmǎtoare, iar până la finalul sǎptǎmânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a scris pe Facebook ministrul Finanțelor.

Acesta spune că a vorbit cu premierul și despre direcțiile majore pentru ANAF și Vamă.

„Cele două instituții au mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor. Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate. ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. Vama, la rândul său, are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă”, a scris Nazare.

El mai arată că digitalizarea rămâne o prioritate și că accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamǎ.