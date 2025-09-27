Alexandru Rogobete anunță măsuri pentru reducerea infecțiilor în spitale

„În această dimineață am avut discuții cu premierul și cu președintele Nicușor Dan și vom implementa măsuri proactive pentru reducerea infecțiilor. Lucrurile sunt sub control, dar trebuie să ne asigurăm că astfel de focare nu se vor mai repeta”, a spus ministrul Alexandru Rogobete.

Rogobete a declarat că săptămâna viitoare că Ministerul Sănătății va înființa un programul de acțiuni prioritare, pentru reducerea infecțiilor asociate a activității medicale.

„Așa cum avem programele Acțiuni Prioritare pe alte domenii, vom realiza o sursă de finanțare directă către unitățile sanitare, prin care vom finanța achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție și consumabile, inclusiv pentru secțiile ATI și ATI nou-născuți. Scopul este reducerea presiunii asupra unităților sanitare și asigurarea unei finanțări directe pentru secțiile critice”, a explicat Rogobete.

Ministrul a precizat că programul include și instruirea personalului medical: „În viitorul apropiat, anul acesta, vom gândi un modul de pregătire pentru asistente și infirmiere, pentru metode de reducere a infecțiilor nosocomiale și limitarea răspândirii acestora. Toate aceste cursuri se vor finaliza cu câte un atestat, iar legislația va introduce obligativitatea ca orice persoană, indiferent de gradul medical, care lucrează într-o secție de anestezie-terapie intensivă să parcurgă aceste module. Altfel, nu va mai putea rămâne în secție sau să fie angajată”.

Rogobete a mai spus că a discutat cu președintele Societății de ATI și cu președintele Colegiului Medicilor pentru a asigura coordonarea și aplicarea corectă a acestor măsuri.