Nouă proiecte de spitale majore vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021-2027

Nouă proiecte importante de investiții în spitale vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021-2027, după ce au fost transferate din PNRR. Decizia a fost aprobată marți la Iași, în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Sănătate, la care au participat și reprezentanți ai Comisiei Europene, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Așa cum am spus de la început, investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede”, a transmis Rogobete într-un mesaj publicat pe Facebook.

Cele nouă proiecte care merg mai departe sunt:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – corp nou pentru oncologie și cardiologie intervențională;

Centrul de Politraumă Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea;

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – corp nou pentru oncologie și neurologie;

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou de clădire;

Spitalul Județean de Urgență Bacău- corp nou de clădire.

Ministrul a precizat că aceste investiții sunt „vitale pentru rețeaua medicală națională”, contribuind la creșterea calității actului medical și la îmbunătățirea condițiilor din spitale.

„Construim spitale reale, nu doar pe hârtie. Am promis și s-a întâmplat!”, a mai scris Rogobete, mulțumind ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru sprijinul acordat în realizarea acestui demers.

În perioada următoare urmează semnarea noilor contracte de finanțare.