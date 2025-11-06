Concediile medicale nejustificate au scăzut cu aproape 30% în trimestrul trei. Anunțul lui Alexandru Rogobete

Conform datelor oficiale prezentate de ministru, în perioada iulie-septembrie 2025, s-au acordat peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce a generat o economisire de 310 milioane de lei în bugetul concediilor medicale, bani care rămân disponibili pentru pacienți și pentru sistemul medical.

Ministrul a subliniat că, în timp ce în prima jumătate a anului 2025 reducerea concediilor fusese de doar 3%, începând cu luna iulie, când măsurile legislative au fost ferme, s-a înregistrat o scădere de aproape 28% pentru trimestrul trei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Se observă o scădere constantă a concediilor fără fundament medical (…) Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere. Măsurile legislative adoptate în luna iulie, împreună cu controalele desfășurate în unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se elibera un număr ridicat de concedii, au avut un efect direct. Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele”, a afirmat Rogobete.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora. (…) Vom continua controalele și verificările. Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate”, a mai spus Rogobete.