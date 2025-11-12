Secția ATI de la Institutul ORL, modernizată și digitalizată cu bani din PNRR

Rogobete spune că secția ATI complet modernizată și monitorizată în timp real funcționează, de acum, la Institutul ORL „Dorin Hociotă” din București.

„Este rezultatul unui amplu proces de modernizare și digitalizare, realizat prin investiții de peste 2,8 milioane de euro din PNRR. Cele 12 paturi din secția ATI sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, care permit monitorizarea continuă a funcțiilor vitale și intervenții rapide în cazurile critice. Digitalizarea completă asigură ca fiecare etapă a îngrijirii să fie sigură, precisă și transparentă, în beneficiul pacienților și al echipelor medicale”, spune ministrul.

Rogobete explică faptul că în secțiile de spitalizare continuă, digitalizarea integrală face posibilă urmărirea exactă a tratamentelor, a materialelor sanitare și a actului medical. De asemenea, camera de gardă a fost complet digitalizată, astfel încât traseul pacientului este monitorizat în timp real, din momentul prezentării până la finalizarea investigațiilor.

Institutul se află, în prezent, în procesul de digitalizare a blocului operator, un pas strategic care va permite integrarea în timp real a datelor clinice și colaborarea digitală cu alte centre de referință.

„Ministerul Sănătății va sprijini, totodată, Institutul ORL „Dorin Hociotă” în achiziția unui nou aparat RMN 3 Tesla, care va îmbunătăți semnificativ capacitatea de diagnostic și tratament, consolidând poziția institutului ca centru de referință în domeniu. Mulțumiri doamnei manager Corina Daniela Negrilă, echipei medicale și întregului personal al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie ORL „Dorin Hociotă”, pentru profesionalismul, implicarea și modul exemplar în care au implementat acest proiect”,m mai spune Rogobete.