Alexandru Nazare: ANAF transmite semnale pozitive de transparență și digitalizare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că ANAF a început să transmită semnale pozitive în relația contribuabilii și că s-au realizat schimbări pozitive în ceea ce privește digitalizarea instituției.

„Trebuie să fim realiști, pentru că nu se pot întâmpla minuni peste noapte. Știm foarte bine care e gradul de inerție al unei instituții, precum ANAF. Schimbările pe care trebuie să le facem sunt foarte importante și suntem foarte determinați să le realizăm. Evident că niște semne deja se văd”, a spus Nazare, la Digi24.

Ministrul a adăugat că digitalizarea ANAF este în curs de dezvoltare și că instituția folosește deja un soft cu inteligență artificială pentru combaterea fraudei de tip carusel.

„Există un soft pe care ANAF-ul îl folosește, care utilizează mai multe baze de date și inclusiv inteligența artificială, pe care îl pot folosi inclusiv în zona de fraudă de carusel. Acest soft este un rezultat al digitalizării. Practic, ANAF începe să folosească astfel de instrumente, dar digitalizarea pe ansamblu nu este într-un stadiu extrem de avansat. Ținta este ca la finalul anului 2026 să avem o digitalizare completă”, a afirmat Nazare.

El a subliniat și progresele în colectarea taxelor: „În ultimele două luni, ANAF a colectat în plus față de plan. Bineînțeles că este un semnal bun”.