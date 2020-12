Românii din străinătate stau la cozi interminabile ca să-şi ridice coletele cu carne, ceapă, fasole şi murături

În Londra, sunt cozi interminabile pentru pachetele pe care le primesc românii de la rudele din ţară. Nu ar trebui să ne surprindă că cele mai multe dintre pachete sunt pline cu mâncare.

Patron magazin cu specific românesc: E inacceptabil să cari sacul de cartofi de acasă şi sacul de fasole şi sacul de ceapă. Nu merită, nu are cum să merite. Transportul costă în funcţie de ţară un euro, iar în UK, o liră pe kilogram. Vă daţi seama că nu merită. Se întâmplă în fiecare an, ok, e mai dulce ceapa în România, dar anul ăsta parcă au rămas ăştia fără niciun ban şi le trimit pachete de acasă.

În acest an, au plecat către Irlanda, Marea Britanie şi Italia 7 tiruri pline ochi cu colete doar din România.